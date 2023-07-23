150 отдыхающих эвакуировали из-за частичного размыва плотины Талгар

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На плотине Талгар в результате селевого паводка произошел размыв на правой стороне земляной дамбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казселезащиты.



«В результате негативного воздействия селевого паводка в 00:30 22.07.2023 г. на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв на правой стороне земляной дамбы. В результате чего образовалось промоина длиной 5,5 м, шириной 3 м, глубина - 1,2, объемом около 20 кубометров. Восстановление промоины планируется провести собственными силами филиала», - говорится в сообщении Казселезащиты.

В настоящее время водный поток проходит в транзитном режиме. Филиалом на опасных участках реки Талгар выставлены мобильные посты наблюдения из числа специалистов ОЧС (на мостовых переездах).

После получения сигнала «СЕЛЬ» в оперативном порядке была проведена эвакуация отдыхающих из зоны селевого риска (ориентировочно 150 человек).

Как сообщали ранее в МЧС, в настоящее время в горах города Алматы, Алматинской области и области Жетысу сохраняется высокая степень селевой опасности гляциального и ливневого генезиса. Сформировано 11 аварийно-механизированных бригад. Селезадерживающей плотиной «Аюсай» не допущено селевого потока по реке Кумбель ниже расположенных населенных пунктов.

21 июля в Алматинской области из-за дождя произошел сход селевого потока, в результате чего подтоплены дворовые территории, перелив воды через трассу, а также поврежден участок газопровода





