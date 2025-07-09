150 км инженерных сетей модернизируют в одном из районов Алматы

Общий объем инвестиций – более 35 млрд тенге.

– Комплексное развитие инженерной инфраструктуры позволит значительно улучшить качество жизни жителей района и обеспечит устойчивое развитие городской среды, – сообщил аким района Санджар Алин на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы.

До конца 2025 года планируется обновить 8 км сетей на четырех улицах района. В июне стартовало строительство водозаборного сооружения мощностью 9 тыс. м³ в сутки, которое обеспечит водой более 25 тысяч жителей южной части района. Стоимость проекта составляет 10,4 млрд тенге, завершение запланировано на конец 2026 года.

С мая продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: строительство около 7 км магистральных сетей на улицах Ушкемпирова, Арайлы, Талды и Центральная. Проект позволит подключить к городским коммуникациям порядка 25 тысяч жителей микрорайонов Аскартау, Ерменсай, Актобе, жилых комплексов «Ремизовка», «Сакура», «Династия», а также садоводческих товариществ «Ремизовка», «Дружба» и «Курортное». Завершить работы планируется до конца этого года.

В микрорайоне Нурлытау в октябре начнется строительство 63,5 км водопроводных и 33,6 км канализационных сетей. Проект стоимостью около 18 млрд тенге будет завершен к концу 2026 года.

Также обновляется система теплоснабжения. С мая реализуется 15 проектов по реконструкции 7,1 км тепловых сетей и модернизации двух насосных станций. Уровень износа сетей составляет более 60%. Стоимость проекта – 5,9 млрд тенге, завершение ожидается в октябре 2025 года.

Отдельное внимание уделяется наружному освещению. Уже заменено 19,6 км кабельных линий, установлено 70 опор и около 2600 светильников. До конца года планируется замена еще 40 км кабелей, установка 230 опор и 3 тысяч светильников. В августе стартуют работы на 65 улицах: будет проложено 28 км воздушных линий и установлено 778 опор со светильниками. Общая стоимость проекта – 510 млн тенге, завершение ожидается в декабре.

Ранее сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы модернизируют 4 500 фонарей.