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    14:44, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    150 кг рыбы незаконно добыли двое жителей Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали браконьеров, промышлявших добычей рыбы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение от инспекторов природоохранной полиции капитанов полиции Бексултана Кенесова и Жанболата Сапарбекова о задержании браконьеров возле озера Караколь на территории аульного округа Актобе.

    Прибывшие на место происшествие сотрудники следственно-оперативной группы установили факт незаконной добычи рыбы на озере. Двое мужчин занимались ловлей рыбы с помощью сетей. Ими оказались местные жители, которых доставили в районный отдел полиции. У браконьеров обнаружили и изъяли 150 кг незаконно выловленной рыбы и рыболовные принадлежности.

    По факту проводится досудебное расследование по статье 335 ч.3 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Оба подозреваемых находятся под подпиской. Ведётся следствие.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Экология
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