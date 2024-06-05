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    11:52, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    150 казахстанцев отправят на воинские сборы в Погранслужбу РК

    пограничники
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Председатель Комитета национальной безопасности РК Ермек Сагимбаев подписал приказ от 30 мая 2024 года «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году», передает корреспондент агентства Kazinform.

    – В 2024 году призвать 150 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы КНБ РК по Костанайской и Восточно-Казахстанской областям сроком на 15 календарных дней, – сказано в документе приказа.

    На протяжении 15 суток по 75 человек на базе каждого из указанных департаментов будут обучать военным знаниям и навыкам.

    Приказ вводится в действие с 15 июня 2024 года. 

    Ранее сообщали о том, что более 100 офицеров запаса отправили на учебно-воинские сборы в Астане. Военнообязанных зачислили в столичную бригаду территориальной обороны №99255. 

    Теги:
    Военные Восточно-Казахстанская область Костанайская область Пограничники
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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