Более 100 офицеров запаса столицы отправили на воинские сборы
В Астане на учебно-воинские сборы отправили более 100 офицеров запаса. Военнообязанных зачислили в столичную бригаду территориальной обороны №99255, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Воинские сборы проводятся в плановом порядке с 15 по 24 апреля в целях приобретения и совершенствования военнообязанными знаний и навыков.
Они осуществляются с целью практического проведения мероприятий оповещения, приема, призыва и поставки мобилизованных ресурсов, повышения теоретических знаний и практических навыков офицерами командного состава в соответствии с занимаемой должностью.
- Руководителями организаций, предприятий, учреждений столицы независимо от форм собственности обеспечена явка военнообязанных, призываемых на сборы. На период прохождения сборов за военнообязанными сохраняется рабочее место и средняя заработная плата. Военнообязанным, успешно освоившим программу прохождения учебных воинских сборов, присваиваются очередные воинские звания, — сообщил начальник мобилизационного управления департамента по делам обороны Астаны Айдын Сагынбеков.