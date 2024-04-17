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    22:31, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 100 офицеров запаса столицы отправили на воинские сборы

    Более 100 офицеров запаса столицы отправили на воинские сборы
    Фото: акимат Астаны

    В Астане на учебно-воинские сборы отправили более 100 офицеров запаса. Военнообязанных зачислили в столичную бригаду территориальной обороны №99255, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Воинские сборы проводятся в плановом порядке с 15 по 24 апреля в целях приобретения и совершенствования военнообязанными знаний и навыков.

    Они осуществляются с целью практического проведения мероприятий оповещения, приема, призыва и поставки мобилизованных ресурсов, повышения теоретических знаний и практических навыков офицерами командного состава в соответствии с занимаемой должностью.

    - Руководителями организаций, предприятий, учреждений столицы независимо от форм собственности обеспечена явка военнообязанных, призываемых на сборы. На период прохождения сборов за военнообязанными сохраняется рабочее место и средняя заработная плата. Военнообязанным, успешно освоившим программу прохождения учебных воинских сборов, присваиваются очередные воинские звания, — сообщил начальник мобилизационного управления департамента по делам обороны Астаны Айдын Сагынбеков.

    Теги:
    Армия Регионы Вооруженные силы Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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