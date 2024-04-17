Более 100 офицеров запаса столицы отправили на воинские сборы

В Астане на учебно-воинские сборы отправили более 100 офицеров запаса. Военнообязанных зачислили в столичную бригаду территориальной обороны №99255, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Воинские сборы проводятся в плановом порядке с 15 по 24 апреля в целях приобретения и совершенствования военнообязанными знаний и навыков.

Они осуществляются с целью практического проведения мероприятий оповещения, приема, призыва и поставки мобилизованных ресурсов, повышения теоретических знаний и практических навыков офицерами командного состава в соответствии с занимаемой должностью.