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150 флагов вывесили на своих домах жители СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Декабря 2020, 11:06
150 флагов вывесили на своих домах жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области размещают государственный флаг РК на своих домах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации молодежного ресурсного центра области, к акции «Менің туым-менің елім» с удовольствием присоединились североказахстанская молодежь и многие жители Петропавловска и районов. Флаг Казахстана в эти дни появляется на балконах и окнах жилых домов.

«По Северо-Казахстанской области свыше 150 флагов вывесили по разным адресам и населенным пунктам с охватом около 600 человек. Челлендж «Менің туым-менің елім» показывает уважение граждан к одному из главных национальных символов независимого Казахстану - флагу. Государственный флаг – это один из неотъемлемых атрибутов Республики Казахстан, олицетворяющий его идентичность и суверенитет», - подчеркнули в молодежном ресурсном центре.

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Северо-Казахстанская область   Акимат   День Независимости   Общество  
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