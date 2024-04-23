150 фактов нарушений при застройке в горной местности выявили в Алматы
На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отдельно остановился на теме строительства жилья в природоохранных зонах и в сейсмоопасных районах, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, особенно остро этот вопрос стоит в городе Алматы.
— В прошлом году там было выявлено свыше 150 фактов нарушений при застройке, в том числе в горной местности, вдоль водоемов и на особо охраняемых территориях. Вопрос ужесточения мер строительного контроля, особенно в сейсмических зонах неоднократно обсуждался. Соответствующие требования закладываются в законодательство. Они должны неукоснительно соблюдаться, — сказал Олжас Бектенов.
Премьер-министр отметил, что Министерство промышленности и строительства совместно с акиматами регионов должны обеспечить исполнение плановых показателей ввода жилья и инфраструктуры на этот год.
Кроме того, он поручил министерство совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок разработать законодательные поправки по ужесточению мер воздействия на застройщиков и должностных лиц за незаконное строительство.