150 человек эвакуировали при возгорании в паркинге в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 человек спасли, 150 эвакуировали при возгорании в паркинге в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.



В 13:54 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на очередной поступивший вызов о том, что в паркинге по улице Акан Серы горит автомашина.

По прибытию огнеборцев уже через 6 минут установлено, что в паркинге многоэтажного жилого комплекса горит автомобиль марки Range Rover, создалось сильное задымление.

В ходе тушения пожара столичными пожарными спасено 5 человек, из них 1 ребенок, эвакуировано 150 человек, из них 30 детей.

Жертв и пострадавших нет. Силами пожарных в 14.40 часов пожар ликвидирован. Всего в тушении, спасении и ликвидации последствий пожара задействовано 57 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС г. Астаны, а также 3 человека и 1 единица техники Центра медицины катастроф и 3 человека и 1 единица техники службы 103.

С помощью специальной машины проводится дымоудаление из непроветириваемого паркинга.

Пожарный автомобиль дымоудаления предназначен для доставки на место пожара личного состава и пожарно-технического вооружения, удаления дыма из зданий и сооружений, проветривания помещений.