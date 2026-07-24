15 жертвам торговли людьми оказали помощь в Казахстане — МВД

В Казахстане 15 пострадавших от торговли людьми получили помощь в рамках механизма перенаправления, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил на круглом столе в СЦК начальник Третьего управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Самат Кусетов, 11 жертвам оказали юридическую помощь адвокаты, троим предоставили специальные социальные услуги, еще один ребенок был размещен в доме малютки.

Фото: СЦК

— Государственной защитой обеспечены 29 потерпевших. Из общего Фонда компенсации вреда потерпевшим планируется выплата компенсации двум лицам, — сообщил Кусетов.

Также МВД совместно с другими государственными органами продолжает профилактическую работу по выявлению случаев принудительного труда.

За первое полугодие мобильные группы совершили 155 выездов в районы и села, где охватили более 8 тыс. человек — сельчан, глав и работников крестьянских хозяйств.

Кроме того, сотрудники полиции проводят встречи и лекции в учебных заведениях для предупреждения вовлечения несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию. Такие мероприятия прошли в 177 организациях образования.

С начала 2026 года органы внутренних дел Казахстана зарегистрировали 80 преступлений, связанных с торговлей людей.