15 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

70 лет назад (1956) родилась БАЙМОЛДИНА Зауреш Хамитовна — руководитель Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований НАО «Университет Нархоз».

Фото: ortcom.kz

Родилась в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный университет, правоведение (1979); очную аспирантуру при Саратовском юридическом институте (1984); курсы при Национальном судейском колледже (город Рено, США, 1995).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова (1985-1994); начальник отдела экономического законодательства, начальник управления регистрации юридических лиц, главного управления Министерства юстиции РК (1994-1996); заведующая кафедрой, декан предпринимательско-правового факультета, доцент, профессор Казахского государственного юридического института (1996-2005); начальник управления нормативно-правового обеспечения, заместитель директора департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды РК (2005-2006); главный эксперт, главный инспектор отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента РК (2006-2008); инспектор государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2008-2012); заместитель министра юстиции РК (2012-2017); член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан (2017-2019); ректор Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан (2019-2025).

56 лет назад (1970) родилась КОЙШАНОВА Райхан Мусалиевна – руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Фото: Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области

Родилась в Южно-Казахстанской области. Окончила Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова, гигиенист-эпидемиолог.

Трудовая деятельность: врач лаборатории особо опасных инфекций Актюбинской областной санитарно-эпидемиологической станции (1995-2005); главный специалист отдела предупредительного санитарного надзора департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Актюбинской области (2005-2007); главный специалист санитарно-гигиенического отдела Актюбинского городского отдела департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Актюбинской области (2007-2010); главный специалист санитарно-эпидемиологического отдела Актюбинского городского управления департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Актюбинской области (2010-2011); главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными, коммунальными объектами и радиационной безопасности департамента по защите прав потребителей Актюбинской области (2012-2014); руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными, коммунальными объектами и радиационной безопасности департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области (2014-2017); заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК (2017-2020); заместитель руководителя департамента медицинского и фармацевтического контроля Актюбинской области (2020-2021); заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК (2021-2022); руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области (2022).

На занимаемой должности — с декабря 2022 года.

50 лет назад (1976) родился АШИМБАЕВ Данияр Рахманович – казахстанский политолог, создатель энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане».

Фото: ia-centr.ru

Уроженец Алматы. Окончил университет «Туран».

Трудовая деятельность: библиотекарь Центральной научной библиотеки Академии наук РК (1990-1993); менеджер, заместитель начальника отдела, финансовый директор, вице-президент холдинг-центра «Туран-Азия» (1993-2000); консультант университета «Туран» (2000-2004); главный редактор Центра коммуникативных технологий «Репутация» (2004-2005); руководитель информационно-издательского проекта «Кто есть кто в Казахстане», главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии. Член Общественного совета при Архиве Президента РК, лауреат премии Союза журналистов РК.

48 лет назад (1978) родился КУЛЬГИНОВ Алтай Сейдирович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике.

Фото: inbusiness.kz

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан; магистратуру Британского университета Абердин по Президентской международной образовательной программе «Болашак».

Трудовая деятельность: главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц (Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре (2001); прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2002-2003); заместитель начальника управления Агентства РК по делам государственной службы по Астане (2003-2007); начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции РК (2007-2008); заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп» (2008-2010); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2010-2012); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2012-2013); аким Уральска (2013-2016); аким Западно-Казахстанской области (2016-2019); аким Астаны (2019-2022); заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с марта 2024 года.

45 лет назад (1981) родился ИСАЕВ Бактыбек Бактыгалиевич – начальник Управления полиции города Атырау, подполковник полиции.

Фото: azh.kz

Родился в город Атырау. Окончил Центрально-Азиатский университет по специальности юрист (2010).

Трудовая деятельность: полицейский-снайпер первого отделения УВД Атырауской области (2003-2006); старший инспектор-снайпер ДВД Атырауской области (2006); инспектор дорожной полиции 2-взвода отдельной роты дорожной полиции Управления дорожной полиции ДВД Атырауской области (2006); старший инспектор-снайпер первого отделения ДВД Атырауской области (2006 — 2011); оперуполномоченный отделения по разработке преступных групп и сообществ Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области (2011); оперуполномоченный группы по разработке преступных групп и сообществ Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области (2011-2012); оперуполномоченный группы по борьбе с торговлей людьми Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области (2012-2013); старший оперуполномоченный группы по борьбе с торговлей людьми Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области (2013-2015); начальник отделения по разработке преступных групп и сообществ Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области (2015); начальник отделения по борьбе с особо опасными преступлениями Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области (2015-2016); заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области (2016-2017); начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области (2017-2018); начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Атырауской области (2018-2019); начальник отдела по розыску уголовных преступников Управления криминальной полиции ДП Атырауской области (2019-2020); заместитель начальника ЛОП на станции Атырау ДП на транспорте (2020-2021); начальник ЛОП на станции Атырау ДП на транспорте (2021-2022); начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области (2022); заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области (2022-2024).

На занимаемой должности с мая 2024 года.

43 года назад (1983) родился АБДРАИМОВ Азамат Сабитович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике.

Фото: akorda.kz

Родился в городе Алматы. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, специальность «Юриспруденция» (2003); Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел РК, магистр международных отношений (2005).

Трудовой стаж: третий секретарь Департамента по делам СНГ МИД РК (2005); второй секретарь Департамента по делам СНГ МИД РК; третий секретарь в посольстве РК в Итальянской Республике (2007); первый секретарь в Департаменте СНГ МИД РК (2009-2010); эксперт аналитического отдела, заведующий сектором Совета безопасности РК (2010-2011); первый секретарь, советник посольства РК в Королевстве Испания (2011-2015); заместитель руководителя Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК (2015-2016); руководитель Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК (2016-2018); советник-посланник посольства РК в Канаде (2018-2019); генеральный консул РК в Сан-Франциско (США) (2019-2023); заместитель руководителя Службы государственного протокола МИД РК (2023-2024).

На занимаемой должности с июня 2024 года.

39 лет назад (1987) родилась ШУКИЖАНОВА Динара Аманжоловна — президент АО «Агромашхолдинг KZ».

Фото: top-news.kz

Родилась в Карасуском районе Костанайской области. Окончила Костанайский государственный университет им. Ахмета Байтурсынова, специальность «Финансы» (2008); Университет международного бизнеса г. Алматы, специальность «Государственное и местное управление» (2010).

Трудовая деятельность: бухгалтер в отделении АО «ССГПО» в г. Рудный (2008); менеджер по персоналу в частной компании, индивидуальный предприниматель (2009-2011); менеджер по маркетингу, пресс-секретарь, начальник HR-управления АО «Агромашхолдинг KZ» (2011-2014); управляющий директор по организационному развитию АО «Агромашхолдинг KZ» (2016-2018); заместитель Председателя Правления АО «Агромашхолдинг KZ» по взаимодействию с государственными органами (2018); первый заместитель исполнительного директора, первого вице-президента компании АО «Агромашхолдинг KZ» (2018-2022); президент АО «Агромашхолдинг KZ» (2022); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член комитета по экономической реформе и региональному развитию (2023-2024).