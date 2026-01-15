15 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1934 году состоялось официальное открытие Казахского государственного университета, образованного на базе Педагогического института. 2 декабря того же года КазГУ было присвоено имя С. М. Кирова.

В первый год суверенитета Казахстана университету было присвоено имя великого мыслителя Абу Насыра ибн аль-Фараби. 9 января 1993 года специальным постановлением Президента Казахстана «О статусе Казахского государственного университета имени аль-Фараби» университету был присвоен статус автономного государственного вуза, и он был переименован в Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби.

В 1938 году были образованы Гурьевская (Атырауская), Кызыл-ординская и Павлодарская области. Основанием для их создания явился проект постановления ЦК ВКП (б) «О разделении Западно-Казахстанской области на Западно-Казахстанскую и Гурьевскую, Южно-Казахстанской на Южно-Казахстанскую и Кызыл-ординскую и Восточно-Казахстанской — на Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области Казахской ССР».

В 1992 году вышел в свет Закон РК «О науке и государственной научно-технической политике Республики Казахстан», закрепляющий основные правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие функционирование науки в республике, как особо важной для общечеловеческого прогресса сферы, свободное развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, защиту прав научных работников и научных организаций.

В 1992 году Гурьевская область и город Гурьев были переименованы в Атыраускую область и город Атырау. Площадь области 113,5 тысячи кв. км. В состав области входят один город и семь районов.

В 2008 году на заседании Правительства Республики Казахстан принято решение о создании АО «Национальный центр космических исследований и технологий» (НЦКИТ). Основным предметом деятельности НЦКИТ является осуществление научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственно-хозяйственной деятельности в области космических исследований и технологий.

В 2008 году на территории Бурабайского района Акмолинской области в целях развития высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры, способной обеспечить и удовлетворить потребности, прибывающих казахстанских и иностранных туристов, была создана Специальная экономическая зона «Бурабай».

В 2013 году казахстанская кинокартина «Уроки гармонии» производства АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова режиссера Эмира Байгазина завоевала приз «Всемирного фонда кино». «Всемирный фонд кино» был учрежден в 2004 году Берлинским кинофестивалем с целью поддержания фильмов, которые «несут в себе инновационный эстетический подход, рассказывают сильные истории и имеют уникальное художественное видение».

В 2015 году директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ерлан Карин вручил Тюркскому музею Международной тюркской академии свою личную коллекцию, состоящую из 70 наконечников стрел. Реликвии относятся к разным историческим периодам, начиная с каменного века и до XIX века. Большая часть наконечников стрел принадлежала сакам, гуннам и тюрко-монгольским воинам.

В 2015 году экспедиция Музея истории Алматы при раскопках в микрорайоне Кок-Кайнар Алатауского района нашла три уникальных золотых артефакта.

Одна из находок — золотая фигурка кошачьего хищника — датируется IV веком до н. э., найдена в кургане № 2 могильника «Кок-Кайнар». Второй артефакт — золотая пластинка, на которой изображена хищная птица. Данное изображение трактуется как геральдический символ, датируется IV веком до н. э., найдено в кургане № 2. Третий артефакт — бронзовое зеркало с ручкой — датируется II веком до н. э. — II веком н. э., найден в кургане № 1.

В 2018 году в Национальном музее РК открылся зал «Рухани жаңғыру», в котором представлены археологические артефакты, в том числе личные вещи казахских биев и батыров, исторических личностей.

Посетители могут увидеть меч Кенесары хана, пистолет Шокана Уалиханова, вывеску дома, где жил Толе би, фляжку Богенбая батыра, домбру Махамбета, головной убор Кунанбая, который он привез из хаджа в Мекку, знамя Амангельды Иманова с арабской вязью, книгу «Шариатул-Ислам» Ыбырая Алтынсарина, телеграмму Сталина Кажымукану Мунайтпасову, личные вещи Миржакыпа Дулатова, письма Бауыржана Момышулы.

В 2018 году АО «Казпочта» ввело в обращение почтовую марку из серии «Памятные и юбилейные даты» на тему «50 лет казахской анимации», на которой изображены кадры из мультфильма «Почему у ласточки хвост рожками?», созданного режиссёром-аниматором, основоположником казахской мультипликации Аменом Хайдаровым.

Памятная почтовая марка выполнена офсетной печатью в четыре краски в форме марочного листа из шести марок, перфорация — гребенчатая. Размер листа — 140×80 мм. Номинал почтовой марки — 100 тенге. Тираж марки — 6000 штук.

В 2020 году Международному казахско-турецкому университету имени Ходжа Ахмета Яссауи был присвоен особый статус, который наделяет его большей академической и управленческой самостоятельностью, в том числе возможностью присуждения степени доктора философии Ph.D. и доктора по профилю, определения содержания образовательных программ и выдачи дипломов собственного образца.

В 2020 году в офисе QazaqGeography прошла официальная презентация книги «Казахская кухня: вкус и традиции», в которой представлены редкие блюда, некогда широко бытовавшие и заново возрожденные в результате поисковой и исследовательской работы авторов, а также технология приготовления, краткая характеристика биологической ценности традиционных мясных, молочных блюд, мучных изделий и напитков.

В результате проведения исследовательских экспедиций по Казахстану была найдена и записана технология приготовления практически забытых блюд. Получены сведения о 200 блюдах, из них 50 представлены в этой книге. Каждое из блюд сопровождается краткой информацией, рецептом и сведениями о пищевой ценности.

В 2022 году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».

Фонд был создан с целью оказания благотворительной помощи населению Республики Казахстан по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта, а также оказанию помощи пострадавшему населению Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.

В 2024 году в Сенате Парламента РК состоялась презентация словаря Qazaq Oxford Dictionary. Над словарем более 4 лет работали специалисты Национального бюро переводов. Словарь государственного языка вошел в список оксфордских словарей, куда на научной основе отобрано более 60 тысяч словарей. Большой вклад в эту работу внесли ученые Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы. Руководитель проекта, президент международного фонда «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы подчеркнул, что оксфордское издательство — самая авторитетная и самая опытная организация в мире в подготовке переводных словарей, особенно в связке иностранных языков с английским. Издательство специализируется на подготовке словарей уже 150 лет.

В 2025 году Казахстан запатентовал новую национальную породу собак — «Казахскую тазы». Патент принадлежит Ассоциации «Қансонар», которая с 2013 года занимается сохранением и популяризацией казахских пород собак. Генетические исследования, проведенные в 2021–2023 годах, выявили исключительную стабильность нервной системы и выдающиеся физические показатели «Казахской тазы». Эти собаки показывают лучшие результаты в курсинге и охотничьих испытаниях. Они легко адаптируются к любым климатическим условиям, от холодных зим до знойного юга.

В 2025 году в Казахстане в преддверии Национального дня книги стартовал конкурс «Ұлттық кітап». Республиканский конкурс организован Министерством культуры и информации. Основная цель конкурса — обеспечение читательской культуры, содействие развитию казахской литературы и духовности, выявление лучших авторов книг, поддержка и стимулирование переводчиков, издателей и книжных дизайнеров. Конкурс будет проходить по 10 номинациям.

В 2025 году в Алматы появились автономные библиотеки. Теперь книги можно брать и возвращать на 9 станциях метро, в ЦОНах, ТРЦ и молодежных центрах. Удобный доступ к 1,3 млн книг через современные автоматы стал реальностью благодаря инициативе акимата города.

В 2025 году в Брюссельском пресс-клубе представили книгу французского профессора Оливье Арифона «Дипломатия через повествование — новая мягкая сила в Азии». Значительная часть книги посвящена истории государственности, многовекторной политике Казахстана и его становлению как «срединной державы». В мероприятии приняли участие представители дипкорпуса, экспертного сообщества ЕС, а также Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан.