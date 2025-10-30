Низковысотная экономика: Китай раскрыл планы по переходу к инновационной модели

В условиях геополитического шторма все страны мира адаптируются к новым вызовам в области безопасности, экономического и социального развития. И Китай, конечно же, не исключение.

В этом плане вызывает интерес стратегический документ, принятый на пленуме и отражающий задачи на очередную пятилетку. Он был официально опубликован 28 октября, состоит из трех частей и включает 15 разделов. В нем подведены итоги развития страны, обобщен накопленный опыт, обозначены цели и задачи, стратегические приоритеты и ключевые меры по их реализации на ближайшую перспективу.

Как отмечают эксперты, речь идет о новом важнейшем этапе в жизни КНР, который призван стать прочным фундаментом для будущего.

Какие вызовы стоят перед Китаем и как он их намерен преодолевать? Как это может отразиться на странах соседях и всей мировой экономике, учитывая вес этой страны в глобальной системе координат?

В документе отмечается, что в предстоящие пять лет внешняя и внутренняя среда станет еще более сложной.

Мировая ситуация претерпит глубокие изменения, ускорится научно-технологическая революция и промышленная трансформация, а уровень неопределенности в международных отношениях значительно возрастет.

Как прогнозируется, страна столкнется с рядом вызовов:

недостаточным эффективным спросом;

давлением структурной перестройки промышленности;

замедлением темпов роста занятости и доходов населения;

изменением демографической структуры общества.

Эти факторы могут стать сдерживающими для динамичного экономического роста. А потому Поднебесная намерена сконцентрироваться на повышении производительности труда, превращении внутреннего спроса в основной двигатель экономического развития.

Согласно плану, к 2035 году ВВП на душу населения в Китае достигнет уровня среднеразвитых стран, а совокупная экономическая мощь, научно-технологический потенциал и международное влияние страны заметно возрастут.

В числе основных задач 12 стратегических направлений развития.

В промышленности будет сделан акцент на реальном секторе экономики, транспортной, телекоммуникационной и аэрокосмической сферах.

В частности, особый интерес представляет так называемая низковысотная экономика. Этот термин подразумевает серьезные амбиции по достижению технологического суверенитета в производстве дронов, летающих автомобилей и низковысотной авиации, которые будут использоваться для доставки грузов, пассажирских перевозок и других услуг.

В целом, намечен переход к высокотехнологичной, инновационной экономике по следующим направлениям:

новые источники энергии;

новые материалы;

квантовые технологии;

биотехнологическое производство;

системы мобильной связи шестого поколения (6G).

Нужно ли говорить, что в своих стратегиях Китай опирается не только на внушительные внутренние ресурсы, но и на внешний контур партнерства, выстраивая сеть друзей по всему миру.

Так, например, Президент Казахстана поддержал Китай в Нью-Йорке на Совещании высокого уровня по инициативам КНР в области глобального развития и глобального управления. Мероприятие проходило в рамках участия в мероприятиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

— Мы высоко оцениваем дальновидное руководство Председателя КНР Си Цзиньпина и его активные усилия, направленные на создание более справедливой, инклюзивной и эффективной основы международного сотрудничества. В данном контексте Казахстан всецело одобряет глобальные инициативы Китая, ставшие ответом на геополитические и экономические вызовы, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

В частности, речь идет об инициативах глобального развития (Global Development Initiative) и глобального управления (Global Governance Initiative).

Если говорить об инициативе глобального управления, она предлагает решение таких актуальных вопросов мирового порядка, как обеспечение суверенного равенства, верховенство международного права, укрепление многосторонних институтов, а также продвижение подходов, ориентированных на защиту благополучия и интересов людей.

— Более того, инициатива глобального управления отражает необходимость обеспечения справедливого доступа к цифровым технологиям, безопасному киберпространству и космическому пространству. Это особенно актуально в контексте разработки нормативно-правовой базы и этических стандартов использования ИИ. В этой связи Казахстан поддерживает предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, — заявил Глава государства.

Еще один яркий пример глобального управления — инициатива «Один пояс, один путь». Это востребованный международный проект и крупнейшая платформа сотрудничества, где Казахстан не просто один из ключевых партнеров, но и фактически «соучредитель» сухопутного маршрута, о создании которого, что символично, председатель КНР Си Цзиньпин объявил в сентябре 2013 года в Астане. Китайский лидер тогда впервые предложил совместно выстраивать «Экономический пояс Шелкового пути» и Казахстан активно включился в этот процесс. С этого времени началось сопряжение транспортных маршрутов, автомобильных, железных дорог, создание совместной портовой инфраструктуры. В проект вовлечено свыше 150 стран Азии, Европы и Африки, он позволил дать эффективный ответ на сложнейшие вызовы в условиях колоссальной турбулентности мировой экономики.

И согласно новому стратегическому документу, одобренному на пленуме, Китай продолжит взаимодействие в соответствии с международными экономическими и торговыми правилами, намерен защищать многостороннюю торговую систему, расширять двусторонние инвестиции и продвигать высококачественное сотрудничество в рамках «Пояса и пути». Так, особое внимание будет уделено повышению эффективности железнодорожного маршрута «Китай — Европа (Азия)» и ускорению строительства нового сухопутно-морского коридора в Западном Китае.

Если говорить о других направлениях, перспективным видится новое сопряжение вокруг технологий искусственного интеллекта. Китай делает серьезную ставку на развитие технологии будущего. Запланирована реализация программы «ИИ+», предполагающей глубокое внедрение технологий искусственного интеллекта во все сферы общественной и экономической жизни.

Казахстан также намерен в течение трех лет превратиться в полноценную цифровую страну, уже добившись определенных успехов на этом пути. Учитывая тесное партнерство двух стран в этой сфере, впереди будет немало интересных проектов.

В частности, ученые из Китая и Казахстана намерены разработать систему раннего предупреждения о стихийных бедствиях с использованием искусственного интеллекта. Китай привлечен к проекту строительства нового города в Казахстане — Alatau City, который обещает стать центром инноваций и технологического предпринимательства.

Что еще намерен сделать Китай для адаптации к вызовам времени? Предполагается ряд мер для повышения эффективности макроэкономического управления, сбалансированного развития государственных и частных предприятий (в этом особенность Китая, построившего гибридную экономику).

На внешнем контуре предполагается устранение регионального протекционизма и рыночных барьеров, совершенствование сети зон свободной торговли, укрепление сотрудничества с партнерскими странами в сферах инфраструктуры, цифровой экономики и зеленого развития. При этом наряду с укреплением «жестких связей» в инфраструктуре особое внимание будет уделено «мягким связям» — унификации правил, норм и стандартов.

Отдельное внимание уделяется новым направлениям — кибербезопасности, безопасности искусственного интеллекта, биологической и экологической безопасности.

В планах — ускорение модернизации национальной обороны и вооруженных сил, укрепление сил стратегического сдерживания.

Таким образом, Китай в ближайшие пять лет намерен сохранять баланс между безопасностью и открытостью, между ростом и устойчивостью, проявлять стратегическую выдержку в условиях сложной и изменчивой геополитической ситуации, продвигать китайскую модернизацию на новый, более высокий уровень, и обеспечивать долгосрочную стабильность и устойчивость социально-экономического развития государства.

Замдиректора Центра сравнительных политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Руслан Изимов в беседе с корреспондентом агентства Kazinform отметил, что Пленум, проходивший в Пекине с 20 по 23 октября 2025 года, ознаменовал собой ключевой этап в политической жизни Китая. В ходе мероприятия были приняты решения, которые представляют важнейшее значение как для Китая, так и для мирового сообщества.

— В рамках прошедшего Пленума заслуживают внимания следующие решения и планы: Во-первых, были приняты «Предложения ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития на 2026–2030». Во-вторых, появились новые обстоятельства, укрепляющие авторитет Си Цзиньпина и уверенность в том, что он в 2027 году пойдет на четвертый срок в качестве лидера Китая, — говорит спикер.

По его словам, ближайшие 15 лет по оценкам руководства КНР рассматриваются как «критический этап» для консолидации фундамента и продвижения к базовой реализации социалистической модернизации к 2035 году. Официальные данные, опубликованные в день открытия Пленума, показали замедление экономического роста Китая до 4.8% в годовом исчислении в третьем квартале 2025 года, по сравнению с 5,2% в предыдущем квартале. В ответ на эти вызовы, руководство нацелено на высококачественное развитие и всестороннее углубление реформ. В том числе, План сигнализирует о полном и формальном отказе от прежней модели роста, основанной на массированных инвестициях в инфраструктуру и экспансии сектора недвижимости, в пользу устойчивой и инновационно-ориентированной структуры.

— Крайне важным представляется обратить внимание на новый механизм. Для обеспечения высококачественного развития 15-й пятилетки делает стратегическую ставку на Новые Качественные Производительные Силы (НКПС), определяемые как движущая сила, основанная на научно-технологических инновациях. Этот акцент на НКПС, в сочетании с фокусом на безопасности, показывает, что руководство считает технологическое превосходство единственным устойчивым выходом из геополитических и внутренних экономических проблем. Важно отметить, что концепт «Новые качественные производительные силы» (新质生产力 xīn zhì shēngchǎnlì) введен Си Цзиньпином в сентябре 2023 года при посещении провинции Хэйлунцзян, где он указал на необходимость «ускоренно сформировать новые качественные производительные силы, укрепить новые движущие силы развития». В экономическом смысле это эволюция или переход от традиционных моделей роста к модели, где ведущую роль играют технологические инновации, интеллектуальные средства производства, цифровизация, высокие производительные силы, — сказал Руслан Изимов.

Кроме этого, в рамках 15-го пятилетнего плана ожидается продолжение реализации политики общего процветания с усиленным акцентом на социальную стабильность и справедливость. По словам спикера, примечательно, что стратегическое планирование теперь явно включает меры по противодействию ухудшающейся демографической ситуации. В частности, анализ показывает, что демографические вызовы (старение населения и снижение рождаемости) перестали быть второстепенной социальной проблемой и стали центральным политическим императивом, влияющим на долгосрочную легитимность режима и способность достичь целей модернизации к 2035 году. В результате, Пленум дал мандат на значительное улучшение системы социальной защиты и безопасности, что, как ожидается, потребует крупных государственных инвестиций в здравоохранение, пенсии и поддержку семей.

— В целом, можно констатировать, что Китай официально закрепляет, что будущее развитие определяется не строительством дорог и жилья, а контролируемым воспроизводством высоких технологий внутри страны, включая ИИ, автоматизацию, цифровую промышленность, кибербезопасность, зеленая энергетика. Это значит, что Казахстан больше не может рассчитывать только на роль транзитного коридора и сырьевого поставщика. Китай в ближайшие годы будет продавливать проекты в сфере цифровой инфраструктуры, индустриальной автоматизации, платформенной аналитики, «умного» управления ресурсами (вода, логистика, энергетика), — добавил Руслан Изимов

Он также отмечает, что в новых условиях Казахстан может позиционировать совместные проекты с Китаем как инструмент реализации собственных национальных интересов, а не как элемент китайской стратегии.