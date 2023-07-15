15 возгораний ликвидируют в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В связи с аномальной жарой и грозой силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области переведены на усиленный вариант несения службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
На территории области с 8 часов утра 14 июля подразделениями ДЧС Павлодарской области осуществлено более 30 выездов на пожары, задействованы 31 единица техники и 95 человек личного состава.«Пожароопасная обстановка в данное время в Актогайском, Баянаульском, районе Аккулы, Щербактинском районе и Экибастузской сельской зоне. Сейчас пожарные тушат 15 возгораний», – сообщили в пресс-службе ДЧС.
Напомним, 14 июля в 12:45 вспыхнул пожар в Баянаульском национальном парке.