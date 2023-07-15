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15 возгораний ликвидируют в Павлодарской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Июля 2023, 01:42
15 возгораний ликвидируют в Павлодарской области Фото: ДЧС Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В связи с аномальной жарой и грозой силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области переведены на усиленный вариант несения службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

На территории области с 8 часов утра 14 июля подразделениями ДЧС Павлодарской области осуществлено более 30 выездов на пожары, задействованы 31 единица техники и 95 человек личного состава.

«Пожароопасная обстановка в данное время в Актогайском, Баянаульском, районе Аккулы, Щербактинском районе и Экибастузской сельской зоне. Сейчас пожарные тушат 15 возгораний», – сообщили в пресс-службе ДЧС.
Сотрудники ДЧС призывают всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в лесных и сельскохозяйственных районах. В случае обнаружения пожара немедленно сообщать о нем по номеру экстренной службы или в ближайшую пожарную часть.

Напомним, 14 июля в 12:45 вспыхнул пожар в Баянаульском национальном парке.


Павлодарская область   Происшествия   МЧС   Пожар  
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