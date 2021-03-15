15 улиц отремонтируют в Тюлькубасском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Тюлькубасском районе Туркестанской области в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» будет проведен ремонт 15 улиц общей протяженностью 12,7 км. Вопрос был поднят населением, принявшим участие в отчетном собрании населения о проделанной в прошлом году работе акима района Нурлана Байгута. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В результате будут обновлены улицы микрорайонов Кокжайлау и Жанкент, которые уже давно требуют ремонта.

Кроме того, до конца года будет полностью отремонтирована улица Алатау (Подгорная) районного центра. Руководитель района совершил пеший обход ряда улиц, озвучил меры, которые должны быть приведены в порядок до начала ремонтных работ, и предупредил об этом ответственных специалистов.

Также Нурлан Мархабатулы встретился с жителями многоэтажных домов на пересечении улиц Пушкина-Багыспаева. Здесь речь шла о некоторых допущенных нарушениях при строительстве жилых домов компанией-подрядчиком. Аким района поручил руководителям соответствующих отделов решить этот вопрос, выслушав мнения местных жителей. Кроме того, аким отметил, что наступило весеннее время, поэтому очистка арыков во дворах является одним из актуальных вопросов на сегодня.



