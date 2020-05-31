15 тысяч за комуслуги: более 107 тысяч заявок одобрено в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Президента РК в связи с чрезвычайной ситуацией на 2 месяца осуществляются выплаты пособий на лицевые счета определенной категории населения сумма в 15 тыс. тенге на оплату коммунальных услуг. Жители Туркестанской области отправляют заявки через Smart Turkistan Bot или call-центр в социальной сети Telegram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональная служба коммуникаций.

В каждом районе, городе области сейчас оперативно обслуживают население отдельные call-центры.

На сегодняшний день общее количество поступивших заявок от населения – 154 028, из них одобрено 107 496. Рассматривается еще - 42 583 заявки. В настоящее время на лицевые счета населения перечислено 701 491 584 тенге.

Причина отклонения некоторых - поступление из одной семьи более 2-х заявок, неправильно выбраны адреса проживания, а также неверно представлены лицевые счета.

По заявкам населения полностью выплачена компенсация за потребленные коммунальные услуги: газ, электроэнергия, отопление, питьевая вода и канализация. В соответствии с приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК о возмещении затрат поставщикам коммунальных услуг в период чрезвычайной ситуации, прием заявок будет продолжаться до 25 июня.

Возмещение будет производиться при наличии лицевых счетов по коммунальным услугам следующим категориям граждан или совместно проживающих с ними членов семьи:

1)инвалиды I, II и III групп;

2)инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

3)семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

4)многодетные семьи;

5)пенсионеры, получающие минимальную пенсию;

6)семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;

7) граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

Ранее сообщалось о расширении круга получателей 15 тысяч тенге на коммунальные услуги.

Напомним, что в закрытых на карантин регионах Казахстана социально уязвимым слоям населения возместят по 15 тысяч тенге за комуслуги.







