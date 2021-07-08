15 тысяч тенге за проезд по платной дороге - «КазАвтоЖол» дал подробный ответ

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В национальной компании «КазАвтоЖол» подробно рассказали о ситуации со стоимостью поездки на платной дороге Алматы-Хоргос. Ранее в сети появилось видео, где водитель грузовика заплатил 15 тысяч тенге за проезд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В компании пояснили, что 3 июля был зафиксирован въезд транспортного средства марки VOLVO с госномером 017VCB05 на платный участок дороги «Алматы-Хоргос» (зона фиксации Байсерке к оплате 300 тенге); 4 июля зафиксирован проезд по платному участку от Алматы до Хоргоса (7 350 тенге за полный путь), 5 июля 2021года - от Хоргоса до Алматы (7 350 тенге за полный путь).

Всего с 3 по 5 июля за весь пройденный путь 600 км по платному участку на пункте взимания платы в Алматы пользователю данного транспортного средства, грузоподъемностью свыше 15 тонн, было начислено 15 000 тенге, что соответствует утвержденным ставкам за проезд 25 тенге за 1 км.

«Вышеуказанный тариф за проезд по платным участкам был утвержден постановлением Правительства РК от 30 марта 2013 года №429, где для грузового транспорта стоимость составляет от 5 до 25 тенге за 1 км, в зависимости от грузоподъемности. Применяемые ставки сбора остались неизменными с 2013 года. Также необходимо отметить, что по данному платному участку имеется возможность альтернативного бесплатного проезда по дороге «Алматы-Кокпек-Коктал-Чунджа-Хоргос» - отметили в пресс-службе «КазАвтоЖол».

В компании добавили, что водитель данного транспортного средства 2 июля умышленно скрыл государственный регистрационный номерной знак при проезде по платному участку. Этот факт был передан сотрудникам полиции, после чего водителя привлекли к административной ответственности по статье 590 части 1 КОАП РК.

Также сообщается, что платный участок дороги «Алматы – Жаркент» имеет бетонное покрытие проезжей части, которое при резком повышении температуры воздуха имеет свойство расширения, что приводит к поднятию плит. Единичные случаи устраняются в оперативном порядке. На данном участке имеется восемь объектов придорожного сервиса, которые оказывают весь спектр услуг для пользователей дорог.

Напомним, при возникновении каких-либо вопросов по сумме, начисленной к оплате, можно обратиться к операторам АО «НК «КазАвтоЖол», либо в контакт-центр по номеру 1403. Проезды, задолженности, оплаты можно проверить по сайту http://Kaztoll.kz либо на пункте взимания платы.