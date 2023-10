15 тысяч казахстанцев завершили бесплатное обучение на платформе Coursera

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках совместного проекта Министерства труда и социальной защиты населения РК, АО «Центр развития трудовых ресурсов» и платформы онлайн обучения Coursera 15 тысяч казахстанцев завершили обучение на бесплатных курсах по различным направлениям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Всемирно известная платформа Coursera выделяла квоты для обучения казахстанцев на период с 15 сентября 2020 года по 14 февраля 2021 года. По итогам реализации проекта более 15 тыс. граждан прошли порядка 500 курсов от ведущих экспертов, учебных организаций и университетов мира, в том числе GOOGLE, IBM, Facebook, Stanford University, Yale University, Johns Hopkins University, Princeton University и др. Всего участниками проекта пройдено 335 тыс. часов обучения, около 3 тыс. человек завершили два и более курсов.

Наиболее востребованными направлениями обучения среди казахстанцев стали IT и компьютерные науки, бизнес, изучение языков, гуманитарные и социальные науки, личностное развитие. В ТОП-5 курсов вошли «Teach English Now! Technology Enriched Teaching», «Programming for Everybody (Getting Started with Python)», «Business English: Basics», а также «Agile и Scrum в работе над проектами и продуктами» и «Погружение в Python».

Особой популярностью онлайн-обучение пользовалось среди молодежи: наибольшее количество обучающихся относятся к возрастной категории «от 26 до 30 лет» и «от 21 до 25 лет». Далее следуют группы «31-35 лет» и «до 20 лет».

Участники проекта приобрели и развили в себе навыки коммуникаций, предпринимательства, лидерства и менеджмента, компьютерного программирования, а также бизнес-анализа.

Согласно оставленным отзывам, большинство участников были рады предоставленной возможности обучиться востребованным навыкам на самой известной платформе онлайн-обучения Coursera.