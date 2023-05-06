15% супружеских пар в Казахстане бездетны. Врачи объясняют причины

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Бесплодие касается от 48 миллионов пар до 186 миллионов человек в мире. По данным Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, в стране 15% супружеских пар бездетны. Такие данные были получены по итогам социологического исследования, проведенного фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врач-гинеколог, исполнительный директор Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью Галина Гребенникова на 12-ой международной конференции по здравоохранению City Health в Бишкеке, где участвовали эксперты из 15 стран, в том числе и Казахстана, рассказала о роли концепции снижения вреда в укреплении репродуктивного здоровья населения.

«Я хотела бы остановиться на наших подростках. Мы проводили анализ совместно с ЮНФПА. По его итогам стало известно, что около трех из 100 девушек–подростков в возрасте 15-19 лет беременеют и 15% из них делает аборт. Средний возраст начала половых отношений составляет 16,5 лет. Также мы видим, что 44% имели более одного полового партнера за последний год, 91% из них не осведомлены о ВИЧ/СПИД. 20% подростков, указавших на наличие более одного полового партнера, не пользуются презервативами. Они уже относятся к группе риска», - говорит Галина Гребенникова.

На презентации также были представлены другие цифры. Так, около трети молодежи 15-19 сексуально активные, 21% из них имели первый половой контакт до 18 лет. 43% из опрошенных осведомлены о различных современных методах контрацепции. Более половины подростков не информированы о профилактике беременности, инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП) и не осведомлены о необходимости их лечения (66%).

Галина Гребенникова добавила, что в этом году был проведен опрос по изучению знаний, отношения и барьеров относительно внедрения комплексного полового просвещения в школьную образовательную программу РК. В нем участвовали респонденты от 10 до 19 лет, а также родители и педагоги.

По итогам опроса 49% подростков отметили, что половым воспитанием занимаются родители и 20% - близкие родственники. 57% опрошенных родителей считают, что программа обучения школ должна включать в себя вопросы полового просвещения, потому что каждый третий родитель нуждается в компетенции и навыках общения с подростком по вопросам полового просвещения и 85% родителей не чувствуют уверенности в своих знаниях по тем или иным тематикам.

«74% опрошенных преподавателей считают, что школа должна поддерживать культуру полового просвещения подростков, но 44% указали на отсутствие психологической подготовленности к обсуждению вопросов полового просвещения и 24% указали на отсутствие знаний о том, как строить конструктивную беседу с подростками. 52% педагогов считают, что поддержка родителей будет способствовать внедрению полового воспитания в школах», - добавила она.

Врач-гинеколог рассказала и о проблеме бесплодия. По оценкам ВОЗ, бесплодие касается от 48 миллионов пар до 186 миллионов человек в мире. По данным Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, в стране 15% супружеских пар бездетны. Поэтому многие вынуждены обращаться в центры ЭКО для создания семьи.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о результатах работы по борьбе с бесплодием в стране. Она заявила, что в рамках специальной программы «Аңсаған сәби» 14 тысячам женщин предоставлены услуги ЭКО.

Галина Гребенникова заметила, что одними из главных причин бесплодия являются инфекции, передаваемые половым путем и последствия абортов. По ее словам, почти каждая шестая из опрошенных девушек–подростков когда-либо были беременными. Это значит, что каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом. Основная причина нежелательной беременности заключается в неиспользовании эффективных средств контрацепции или неправильное их использование.

Врач-гинеколог заметила, что на протяжении последних десятилетий наблюдается отсутствие динамики и низкий охват контрацепцией женщин репродуктивного возраста (31%). Начиная с 2015 года наметилась тенденция к снижению данного показателя. Исследование показывает, что 26% опрощенных положительно относятся к современной контрацепции.

«В 2021 году в Казахстане средний возраст первых родов составлял 29,5 лет, а средний возраст начала половых отношений - 16,5 лет. То есть, практически 13 лет беременность не планируется и соответственно должен быть доступ к контрацептивам», - отметила Галина Гребенникова.

Галина Гребенникова считает, что профилактика нарушений и сохранение здоровья у граждан репродуктивного возраста должна начинаться как можно раньше.

«Выводы. Конечно же, должна быть проведена первичная-социальная работа - это формирование здорового образа жизни, культура безопасного поведения, профилактика ИППП, ВИЧ, непреднамеренной беременности. Консультирование супружеских пар по вопросам планирования семьи и подготовке к беременности. Выявление, лечение и восстановление женщин с проблемами репродуктивного здоровья», - добавила она.

Координатор проектов по сексуальному и репродуктивному здоровью, доктор медицинских наук, профессор Гаухар Абуова ранее рассказала о необходимости государственной поддержки услуг планирования семьи, контрацепции для уязвимых слоев населения, подростков и молодежи.