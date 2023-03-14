15 стройкомпаний наказали за нарушение правил благоустройства в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане сотрудниками районных акиматов и природоохранной полиции проводятся мониторинговые мероприятия по выявлению фактов несанкционированных мест для вывоза мусора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Различные предприятия (в том числе стройкомпании) и сами жители города вывозят строительный мусор на окраины и складируют в неположенном для этого месте. Это не только способствует ухудшению экологии города, но и создает неблагоприятные условия для проживания горожан.

В текущем году за загрязнение мест общего пользования (статья 434-2)и нарушение правил благоустройства (статья 505) нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге. В числе которых также 15 строительных компаний.

В прошлом году было ликвидировано почти 300 мест стихийных свалок. Вывезено более 35 тысяч тонн мусора. К примеру, в Есильском районе - 312 мест, в Алматинском районе - 105 мест, в Байконырском районе - 90 мест, в Сарыаркинском районе - 44.

Акиматом совместно с природоохранной полицией, департаментом экологии города Астаны, Единым контакт-центром «І KOMEK 109» усилен контроль за вывозом и утилизацией мусора также посредством городских камер видеонаблюдения «Сергек».

В целях создания инфраструктуры по управлению строительными отходами и снижению объема образования стихийных свалок, акиматом построена и запущена площадка для складирования и переработки строительных отходов «Северная гряда». На площадке установлен дробильный комплекс мощностью 196 000 м3/год, предназначенный для переработки строительных отходов (асфальт, кирпич, бетон и др.).