РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:56, 15 Май 2024 | GMT +6

    ﻿15 спорткомплексов и более 120 спортплощадок строят в Жамбылской области

    спорткомплекс, строительство
    Фото: акимат Жамбылской области

    Новые физкультурно-оздоровительные комплексы и различного вида спортивные площадки появятся до конца этого года в восьми районах Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации областного управления спорта и физической культуры, в регионе ведется строительство 15 спорткомплексов.

    — В Жамбылской области ведется строительство 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, из них 14 планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года. Так, в Байзакском, Кордайском, Мойынкумском и Таласском районах появятся по одному ФОКу, в Меркенском и Рыскуловском — по два и в Жамбылском и Жуалынском — по три ФОКа. Кроме того, планируется строительство 29 футбольных, 66 детских игровых и 26 спортивных площадок, — пояснили в ведомстве.

    спорткомплекс, строительство
    Фото: акимат Жамбылской области

    По данным управления физической культуры и спорта, в регионе ежегодно растет число спортивных объектов. В 2022 году введено в эксплуатацию четыре спортивных объекта и 62 спортивные площадки. На 2023 год на развитие спорта в регионе в целом было выделено 13,9 млрд тенге, велось строительство 23-х спортивных объектов, на эти цели было выделено 3,1 млрд тенге.

    Систематически физкультурой и спортом в регионе занимается 40% из 1,2-миллионного населения Жамбылской области (489 тысяч).

    строительство, спорткомплекс
    Фото: акимат Жамбылской области
    строительство, спорткомплекс
    Фото: акимат Жамбылской области

     

    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Регионы Жамбылская область Строительство
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!