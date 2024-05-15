﻿15 спорткомплексов и более 120 спортплощадок строят в Жамбылской области

Новые физкультурно-оздоровительные комплексы и различного вида спортивные площадки появятся до конца этого года в восьми районах Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации областного управления спорта и физической культуры, в регионе ведется строительство 15 спорткомплексов.

— В Жамбылской области ведется строительство 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, из них 14 планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года. Так, в Байзакском, Кордайском, Мойынкумском и Таласском районах появятся по одному ФОКу, в Меркенском и Рыскуловском — по два и в Жамбылском и Жуалынском — по три ФОКа. Кроме того, планируется строительство 29 футбольных, 66 детских игровых и 26 спортивных площадок, — пояснили в ведомстве.

Фото: акимат Жамбылской области

По данным управления физической культуры и спорта, в регионе ежегодно растет число спортивных объектов. В 2022 году введено в эксплуатацию четыре спортивных объекта и 62 спортивные площадки. На 2023 год на развитие спорта в регионе в целом было выделено 13,9 млрд тенге, велось строительство 23-х спортивных объектов, на эти цели было выделено 3,1 млрд тенге.

Систематически физкультурой и спортом в регионе занимается 40% из 1,2-миллионного населения Жамбылской области (489 тысяч).

Фото: акимат Жамбылской области