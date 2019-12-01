15 социальных объектов открыли в Жамбылской области ко Дню Первого Президента

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 35 объектов социальной направленности должны открыть в декабре в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении внутренней политики акимата Жамбылской области, объекты образования, здравоохранения, инфраструктуры, бизнеса открываются в регионе в честь празднования Дня Первого Президента и Дня независимости Казахстана.

Напомним, 28 ноября в Таразе с участием заместителя акима Жамбылской области Нуржана Календерова открылся фронт-офис Zhambyl Invest, а в сёлах Кенес, Ботамойнак, Багара, Жанасаз Байзакского района в эксплуатацию сданы 4 медицинских пункта.

29-30 ноября целый ряд новых социальных объектов, построенных в рамках государственно-частного партнерства, появился в Жуалынском и Кордайском районах. На торжественное открытие объектов собрались жители сел, ветераны, молодежь.

Это 2 детских сада, 10 новых медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов. Проектная стоимость медпунктов, рассчитанных на несколько десятков посещений в смену, варьируется от 26 до 30 млн тенге.

В Жуалынском районе состоялись торжественные мероприятия по открытию объектов, возведенных по программе «Обеспечение новой инженерной инфраструктурой в жилых массивах Терс, Нурлыкент и Косболтек, где в 2020 году земельные участки под индивидуальное строительство получат жуалынцы, состоящие в очереди на получение жилья в сельских акиматах.

Как рассказала местный журналист Гульмира Дембаева, в селе Карасу Жуалынского района проживают 29 семей, это всего 124 человека. До сих пор они обслуживались в Карасазской врачебной амбулатории. Чтобы попасть на прием к врачу, им нужно было преодолеть неблизкий путь. Теперь в самом Карасу будет работать медпункт на 5 посещений. Проектная стоимость объекта – 26 млн тенге. В медпункте имеются процедурный, прививочный, а также смотровой кабинеты. Есть отдельный кабинет для приема пациентов. Подведены газ и вода, здание отапливается.

По словам председателя районного общественного совета, депутата раймаслихата почетного гражданина Жуалынского района Сеитхана Жумашева, за последние несколько лет в районе построено более 20 медпунктов. «Государство делает все возможное, чтобы улучшить жизнь казахстанцев», - говорит он.

В канун праздника в Жамбылской области будут сданы фронт-офис, жилой многоквартирный дом, 26 медицинских пунктов, 2 детских сада и 3 инфраструктурные инженерные системы, отметили в управлении внутренней политики акимата Жамбылской области.