15 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1962) родился МАМБЕТОВ Еркебулан Нурмагамбетович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в Бишкульском районе Северо-Казахстанской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт (1985) инженер-механик; Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (2005) экономист-менеджер.

Трудовая деятельность: лаборант СевНИИЖ, рабочий, мастер-наладчик, механик, главный инженер, директор совхоза, председатель ПК «Минкесерский» (1985-1998); директор коммандитного товарищества «Мамбетов и К» (1998-2004); аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области Республики Казахстан (05.2004-10.2007); аким Кызылжарского района Северо-Казахстанской области Республики Казахстан (10.2007-10.2008); генеральный директор коммандитного товарищества «Мамбетов и К» (2008-2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

51 год назад (1974) родился СЫБАНКУЛОВ Ержан Мухаметкалиевич – заместитель прокурора области Жетісу.

Родился в Алматинской области. Окончил юридический факультет Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби, правоведение (1996).

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры Жетысуского района г. Алматы (1996); помощник прокурора Жетысуского района г. Алматы (1996-1998); прокурор отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры Костанайской области (1998-1999); старший прокурор отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Костанайской области (1999-2000); заместитель прокурора Аулиекольского района Костанайской области (2000-2001); прокурор отдела прокуратуры г. Павлодара (2002); прокурор управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Павлодарской области (2002-2003); старший прокурор управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Павлодарской области (2003); прокурор Актогайского района Павлодарской области (2003-2007); прокурор Баянаульского района Павлодарской области (2007-2012); начальник управления Комитета регистрационной службы и правовой помощи МЮ РК (2012-2013); прокурор г. Текели Алматинской области (2013-2015); и.о. начальника управления профессионального обучения и развития Института повышения профессионального уровня Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2015-2016); помощник ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2016); старший прокурор управления кадровой работы аппарата Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2016-2017); в распоряжении Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2017); старший прокурор управления кадровой работы аппарата Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2017-2018); ведущий научный сотрудник Центра исследования вопросов совершенствования правоохранительной системы Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2018-2019); старший помощник Генерального прокурора РК (2019); заместитель прокурора Алматинской области (2019-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

49 лет назад (1976) родился СУХАНОВ Александр Владимирович – заведующий аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан.

Окончил Институт предпринимательства и культуры менеджмента, менеджер-экономист (1997); Высшую школу права «Әділет» (2001).

Трудовая деятельность: работал на различных должностях в медийных и аналитических структурах (1997-2004); сотрудник дочерних организаций, центрального аппарата АО «НК «КазМунайГаз» (2004-2012); инспектор, заведующий сектором пресс-службы Президента РК, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2012-2018).

На занимаемой должности - с января 2018 года.

46 лет назад (1979) родился БЕЙСЕНБАЕВ Арман Арун-Рашидович – первый заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области.

Окончил Костанайский филиал Акмолинской высшей школы МВД РК; Астанинский юридический колледж МВД РК, специальность «Юрист».

Трудовая деятельность: дознаватель отделения дознания 2-го отдела полиции УВД г. Шымкента (1998); следователь группы по расследованию имущественных преступлений и незаконного оборота наркотических средств следственного отделения 2-ОП УВД г. Шымкента; оперуполномоченный ОУР 2-ОП г. Шымкента ГУВД ЮКО; оперуполномоченный группы по розыску уголовных преступников и без вести пропавших лиц ОУР 2-ОП г. Шымкента ГУВД ЮКО; старший оперуполномоченный отдела организации борьбы с наркобизнесом и разработке межрегиональных наркогруппировок УБН ДВД ЮКО; начальник отдела профилактики наркомании межведомственных координаций управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО; начальник управления по борьбе с наркобизнесом департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области; начальник Енбекшинского отдела полиции управления внутренних дел города Шымкент ДВД ЮКО (2012); начальник ГУВД города Шымкента (2015-2017); первый заместитель начальника УВД города Шымкента (2018); заместитель начальника департамента полиции г. Шымкента (2019-2024); первый заместитель начальника департамента полиции г. Шымкента (2024-2025).

На занимаемой должности с июня 2025 года.

45 лет назад (1980) родился КАЛИАКПАРОВ Максат Кайыржанулы – вице-министр транспорта Республики Казахстан. Родился в Карагандинской области.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.

Трудовая деятельность: специалист по таможенным вопросам РГП «База МТО УДП РК» (2000); работа в коммерческих и квазигосударственных структурах; инженер в Актауском международном морском торговом порту; работа на различных должностях в Министерстве транспорта и коммуникаций; заместитель председателя правления АО «Центр электронных финансов» (2019-2023).

На занимаемой должности с октября 2023 года.

134 года назад (1891-1948) родился КАШКЫНБАЕВ Иса Таумышулы – общественно-политический деятель, один из первых казахских врачей.

Уроженец Уральской области. Окончил Уральское военное училище; медицинский факультет Казанского университета.

Трудовая деятельность: в 1917 году - заведующий отделом Уральской областной земской управы. В декабре этого же года был избран кандидатом в члены Временного Национального совета (Алаш орды). По решению Казахской РКП(б) от 21 июня 1920 года с формулировкой «социально опасный» был направлен в Заволжский военный округ. После вмешательства Казахского наркомпроса его перенаправили в Ташкент. 1 октября 1930 года, когда против него, а также против Мухтара Ауэзова и Кошке Кеменгерова было выдвинуто обвинение в том, что они являются членами Ташкентской нелегальной националистической организации, он был возвращен в Алматы. В середине 30-х годов Иса Кашкынбаев был заведующим отделом функциональной диагностики медицинского института. 23 апреля 1938 года против него было возбуждено уголовное дело с обвинением в контрреволюционной деятельности. 1 декабря 1939 года Иса Кашкынбаев был освобожден из-под стражи. В годы войны руководил эвакуированным госпиталем.

За участие в битвах на Сталинградском и Украинском фронтах награжден орденом Красной Звезды и медалями. Один из организаторов Ташкентской мусульманской краевой фельдшерской школы в послевоенное время работал в Ташкентском научно-исследовательском институте курортологии имени Семашко.

78 лет назад (1947-2021) родился ДЕРБИСАЛИ Абсаттар кажи (Дербисалинов Абсаттар кажи Багисбаевич) – казахстанский религиозный деятель, дипломат, ученый-востоковед.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Чимкентский педагогический институт им. М.О. Ауэзова (1969); аспирантуру Института востоковедения АН СССР, востоковед-арабист (1975).

Трудовая деятельность: стажировка в Королевском университете им. Мухаммада V (Марокко) (с 1975 года); научный сотрудник Института литературы и искусства АН Казахстана (с 1976 года); преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана филологического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1977-1985); заведующий кафедрой арабской филологии Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1984-1997); стажер университета Аз-Зайтуна (Тунис) (с 1985 года); докторант Института востоковедения АН СССР (1986-1988); декан факультета востоковедения Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (с 1989 года); заведующий кафедрой арабской филологии, проректор по языкам и международным связям Казахского государственного университета им. аль-Фараби (с 1991 года); советник Посольства РК в Королевстве Саудовская Аравия (с 1997 года); Верховный муфтий и председатель Духовного управления мусульман Казахстана (2000-2013); директор Института востоковедения имени Сулейменова (с 2013 года).

Доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Казахстана нашел в рукописном хранилище библиотеки Берлинского университета и перевел с чагатайского на казахский поэму Дулати «Джахан наме», состоящую из 1329 бейтов, а также отыскал в Мазар-и-Салатин (Кашмир, 1988) могилу этого выдающегося деятеля. Под редакцией Абсаттара Дербисали и с его предисловием в 2002 году издан на казахском языке главный труд Дулати «Тарих-и-Рашиди».

Награжден орденами «Парасат» (2004), «Наука и искусство» I ст. (Египет, 2002), «ал-Фахр» (Россия, 2007), «Шарапат» (МНР, 2009); 3 медалями РК; нагрудным знаком «За вклад в развитие казахстанской науки» Министерства образования и науки РК (2007).