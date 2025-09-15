15 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день демократии

Провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 декабря 2007 года в резолюции, посвященной поддержке усилий правительств по развитию и упрочению демократий (резолюция № A/RES/62/7). Отмечается ежегодно, начиная с 2008 года. Учрежден в связи с принятием в 1997 году Всеобщей декларации о демократии по предложению Международной конференции стран новой и возрожденной демократии.

СОБЫТИЯ

В 1995 году Указом Президента Республики Казахстан столицей страны стал город Акмола. Переезд столицы в Акмолу состоялся в 1997 году. В июне 1998 года состоялась торжественная презентация новой столицы Казахстана, Акмола была переименована в Астану.

В 1996 году в Райымбекском районе, в 300 км от Алматы, на пересечении дорог в Нарынкол и Карасаз, был установлен памятник Райымбек батыру.

Райымбек батыр (1705-1785) родился на территории, где сейчас расположена Алматинская область. Он сыграл значительную роль в освобождении казахских земель от джунгар. Райымбек батыр не только сражался, но и осуществлял многочисленные соглашения, всегда ставя интересы казахского народа превыше всего.

Мавзолей, выстроенный на месте захоронения исторической личности, вошел в пятерку исторических памятников Алматы, вошедших в Сакральную карту Казахстана.

В 2005 году в целях обеспечения стабильности и реализации мер по предупреждению, пресечению и ликвидации международного терроризма и укрепления международного сотрудничества между государствами от имени Республики Казахстан была подписана Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма.

В 2011 году в честь многовековой дружбы народов России и Казахстана в селе Малый Арал Красноярского района Астраханской области на могиле хана Букея был сооружен величественный мавзолей. Высота от основания до вершины шпиля мавзолея составляет 18 метров, ширина 12 на 15 метров. Для возведения был использован традиционный в этом регионе материал — мангыстауский ракушечник. Внутренняя отделка выполнена из мрамора и гранита. На прилегающей территории возведены ограждения и озеленен постоялый двор.

Букей хан (1742-1815) — сын Нурали хана, внук Абулхаир хана. Председатель ханского совета Малой орды, учрежденного в 1779 году.

В 2011 году АО «Казпочта» ввело в обращение почтовую марку из серии «Памятные, юбилейные даты», посвященную 100-летию со дня рождения академика Академии наук КазССР, профессора, доктора физико-математических наук Орымбека Жаутыкова.

Почтовая марка номиналом 32 тенге выполнена офсетным способом в четыре краски, гребенчатой перфорацией. Размер — 28×30 мм, тираж — 30 тысяч штук. Художник — Николай Соколов.

В 2013 году в Усть-Каменогорске, в сквере парадного входа во Дворец культуры металлургов, был открыт бронзовый памятник легендарному «золотому металлургу» Казахстана Ахату Салемхатовичу Куленову.

Ахат Куленов — детдомовец из репрессированной семьи, он отдал свою жизнь во благо людей, труда и созидания. Его профессиональный талант инженера-новатора помог создать одно из самых успешных предприятий металлургии Казахстана — Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат (сегодня — «Казцинк»).

В 2016 году в Алматы открылась выставка фотографий, посвященная жизни и творчеству легендарного исполнителя Батырхана Шукенова. На выставке было представлено около ста работ, многие из которых ранее нигде не публиковались. Среди них — большое количество авторских фотографий Николая Постникова, который на протяжении всего творческого пути, со времен съемок клипа «Джулия» до последних концертов, сопровождал певца. Подборкой фотографий и дизайном выставки занимался известный казахстанский художник и близкий друг Батыра Нурлан Туреханов.

В 2016 году в Казахстане был официально запущен утвержденный национальный лекарственный формуляр (КНФ), ранее функционировавший в пилотном режиме.

Казахстан стал первой страной в СНГ, создавшей подобный информационный ресурс. При разработке КНФ использовался передовой мировой опыт ведения фармакотерапии.

В 2017 году в селе Карауыл Абайского района Восточно-Казахстанской области прошли юбилейные торжества в честь 120-летия Мухтара Ауэзова. В честь великого казахского писателя земляки открыли памятник одному из главных героев его знаменитого романа «Путь Абая» султану Кунанбаю, отцу казахского философа, поэта и просветителя Абая.

В 2019 году в Жанааркинском районе Карагандинской области был установлен мировой рекорд. Одновременно жители, собравшиеся из 12 сел и 2 поселков района, взбили 10 000 литров кумыса в специальных чанах — күбі. Данное достижение было зафиксировано международными экспертами.

— Я специально прилетела из Кубы, чтобы зафиксировать этот рекорд. Он будет считаться по объему приготовленного напитка, количеству участников акции и использованных сосудов. У нас очень много разных рекордов, но такой — впервые. Мы все проверили, все взвесили, — сказала представитель Книги рекордов Гиннесса Юделькис Диас.

В этот же день руководству Жанааркинского района вручили сертификат, свидетельствующий об установке рекорда.

В 2020 году в Хайфе (Израиль) состоялось открытие памятной доски в честь 1150-летия со дня рождения философа Великой степи Абу Наср аль-Фараби на улице его имени.

Заместитель мэра города Хайфы Лазарь Каплун отметил, что памятная доска расположена на стыке арабского и еврейского кварталов города и символизирует единение культур.

Улица Аль-Фараби была открыта в 1960 году в арабском квартале города Хайфы. Она расположена в историческом районе города недалеко от знаменитых Бахайских садов и Хайфского музея искусств. Ее протяженность составляет 1,5 км.

В 2020 году в Сырымском районе Западно-Казахстанской области был возведен мавзолей Ерсары батыра, бывшего воином и доверенным лицом Сырыма Датова. Они вместе участвовали в освободительной борьбе.

Диаметр мавзолея составляет 5 метров, длина его — 7 метров. Мавзолей построен в виде гигантского шлема и является символом бессмертного подвига героя.

В 2024 году в Москве состоялась встреча представителей информационных агентств стран Каспийского региона. В заседании приняли участие представители информационного агентства АЗЕРТАДЖ (Азербайджанская Республика), информационного агентства ИРНА (Исламская Республика Иран), Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, информационного агентства ТАСС (Российская Федерация) и информационного агентства ТДХ (Туркменистан). Участники, осознавая важность укрепления многостороннего информационного сотрудничества между ведущими СМИ Прикаспия, пришли к выводу о целесообразности создания Каспийского альянса информационных агентств.