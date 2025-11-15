15 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

75 лет назад (1950) родился НУРУМОВ Шаймардан Усаинович — член Национального курултая при Президенте РК.

Фото: assembly.kz

Родился в Алма-Атинской области. В 1973 году окончил Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина, специальность «востоковед, учитель китайского языка», профессор, доктор философии.

Трудовая деятельность: секретарь комсомольской организации СПТУ-22 Энбекшиказахского района Алматинской области (1974-1975); учитель, военрук, зам. директора по учебной части Октябрьской СШ Уйгурского района Алматинской области (1975-1979); начальник ПЗГС (Подразделение защиты госсекретов) проектной фирмы «ГРАДО» (2010-2012); председатель ОО «Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана» (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Совета Ассамблеи народа Казахстана, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК (2016-2021); член Совета Ассамблеи народа Казахстана; член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан (2022).

Награжден орденом «Құрмет».

54 года назад (1971) родился МЫНЖАСАРОВ Ержан Тилекович — председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

Фото: Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, инженер-технолог (1993); Казахская государственная юридическая академия, юрист (2001).

Трудовая деятельность: ведущий специалист — ведущий контролер-ревизор, начальник отдела, начальник управления контроля за исполнением республиканского бюджета Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (2000-2010); заместитель председателя Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (01.2010-07.2012); руководитель Инспекции финансового контроля по г. Алматы Комитета финансового контроля МФ РК (13.07.2012-2016); руководитель Департамента внутреннего государственного аудита по г. Алматы Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК (2016-2020); заместитель Председателя Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК (2020-2021).

На занимаемой должности с декабря 2021 года.

54 года назад (1971) родился РАМАЗАНОВ Ельдос Муратович — первый заместитель акима Акмолинской области.

Фото: olympic.kz

Родился в Караганде. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, политическая экономия (1993); Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, правоведение (2002).

Трудовая деятельность: главный экономист АО «Подгорное» (1994-1997); коммерческий директор ТОО «Акмола-Алтын-Алма» (1993-1994); начальник отдела неторговых операций, заведующий сектором экономического анализа Акмолинского филиала ЗАО «БанкТуранАлем» (1997-1998); заместитель начальника ДГП «Астана темiр жолы» РГП «Қазақстан темір жолы» (05.1998-07.1998); начальник финансово-экономического центра «Астана», заместитель начальника главного управления финансов и бухгалтерского учета РГП «Қазақстан темір жолы» (1998-2000); заместитель генерального директора «Intertrade GmbH» (ФРГ, Франкфурт-на-Майне) (2000-2002); финансовый директор ТОО «Агрохимия» (2003-2004); заместитель директора департамента экономики и финансов, руководитель аппарата Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2004-2006); исполнительный директор общественного фонда «KazEnergy» (2006-2007); заместитель генерального директора — директор информационно-аналитического центра АО «Рауан Медиа Групп» (04.2007-07.2007); руководитель аппарата генерального директора АО «КазТрансГаз» (07.2007-09.2007); заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Жетiсу» (2007-2009); заместитель генерального директора «Финансово-промышленная корпорация «Беркут» (2009-2011); вице-президент торгово-промышленной палаты РК (2011-2012); заместитель председателя правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз „Атамекен» (2011-2013); руководитель аппарата Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (2013-2016); заместитель председателя правления — член правления НПП РК «Атамекен» (2016-2018); советник председателя ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта» (2018); генеральный директор ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта» (2018-2019); вице-министр культуры и спорта РК (2019-2020); заместитель акима Акмолинской области (05.2021-05.2023); первый заместитель акима Акмолинской области (с 05.2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

48 лет назад (1977) родился АЙТКЕШУЛЫ Бейбиткали — заведующий отделом по защите государственных секретов аппарата Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Акмолинский аграрный университет им. Сейфуллина и университет «Туран-Астана».

Трудовая деятельность: работал в Агентстве РК по защите государственных секретов (1999 г.); консультант, заведующий сектором, главный инспектор, заместитель заведующего отделом по защите государственных секретов канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2013); заведующий сектором отдела информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента РК (2013-2017); заместитель заведующего отделом контроля и документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра РК (2017-2018); заведующий отделом по защите государственных секретов и специальных видов связи (2018 г.).

На занимаемой должности — с февраля 2023 года.

46 лет назад (1979) родился АБДРАХМАНОВ Аскар Сауытбекулы — постоянный представитель РК при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры и других международных организациях в городе Париже (Французская Республика).

Фото: inbusiness.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет.

Трудовая деятельность: сотрудник Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента, Института востоковедения, Казахско-Американского университета, Администрации Президента Республики Казахстан; заместитель Председателя Комитета международной информации МИД РК (01.2010-01.2018); заместитель постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО в Париже (01.2018-10.2020); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (10.2020-09.2022).

На занимаемой должности — с августа 2023 года.

42 года назад (1983) родился УТЕНОВ Аркен Хамитович — аким города Алатау.

Фото: Акимат города Алатау

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2006); Университет Карнеги Меллона (выпускник программы «Болашақ») (2010). Трудовая деятельность: сотрудник банковского сектора страны (2006-2011); работа на разных должностях в отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (2011-2014); начальник управления налогообложения нерезидентов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2015); заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента РК (2015-2016); заместитель заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК (2016-2019); ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2020); заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2020-2024).

На занимаемой должности — с мая 2024 года.

42 года назад (1983) родился ТЕРЕНЧЕНКО Илья Сергеевич — председатель маслихата Павлодарской области.

Фото: Маслихат Павлодарской области

Родился в Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «Юриспруденция» (2004); Томский государственный университет по специальности «Финансы и кредит» (2006); Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «Политология» (2016).

Трудовая деятельность: заместитель директора ТОО «Рубеж-ПВ» (2004-2006); коммерческий директор ТОО «Северный машиностроительный завод» (2009-2010); директор ТОО «ПРОФИТ империя» (2011-2011); директор ТОО фирма «Гермес-Трейд-ПВ» (2007-2012); директор ИП Теренченко И.С. (2007-2012); коммерческий директор ТОО «Завод сельскохозяйственной техники» (2008-2013); директор Филиала Павлодарского района Палаты предпринимателей Павлодарской области (2014); заместитель председателя ПОФ партия «Нұр Отан» (2014-2016); первый заместитель председателя ПОФ партия «Нұр Отан» (2016-11.2018); секретарь партии «Нур Отан» (11.2018-08.2019); первый заместитель председателя Павлодарского филиала партии «Nur Otan» (08.2019-12.2022); председатель Павлодарского областного филиала партии «AMANAT» (12.2022-03.2023); депутат IV, V, VI созывов Павлодарского городского маслихата и VI созыва Павлодарского областного маслихата.

На занимаемой должности с марта 2023 года.

Награжден юбилейными медалями: «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», медалью «Атамекен», «Павлодар облысына 75 жыл», «Халықаралық Невада-Семей Антиядролық Қозғалысына 25 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», медаль «Атамекен».

Также в этот день родились:

131 год назад (1894-1938) родился МАЙЛИН Беимбет (Бимухамет) Жармагамбетұлы — казахский писатель, драматург, один из основоположников казахской литературы.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Домбарской волости Кустанайского уезда Тургайской области в урочище Актобе, принадлежавшем аулу № 8 (ныне — село имени Беимбета Майлина Тарановского района Костанайской области). В 1911–1912 годах учился грамоте у аульного муллы в медресе Аргынбая хаджи, в 1913 году обучался в школе «Уазифа» в Троицке, в 1913–1915 годах — в медресе Галия в Уфе. В 1916–1922 годах Беимбет Майлин работал в родном ауле учителем.

В этот период на страницах газет и журналов, издаваемых на казахском языке, появляются его стихи, очерки, рассказы о равноправии женщины, о пагубных пережитках прошлого, призывы к объединению.

В 1921 году был назначен инспектором губернского учебного отдела Домбарской волости, возглавлял комиссию по оказанию помощи голодающим, писал небольшие пьесы, песни.

В 1923–1925 годах был сотрудником, редактором Кустанайской губернской газеты «Еңбекші қазақ» («Трудящийся казах»). В 1926 году вступил в Компартию. В 1928–1932 годах работал литературным сотрудником, редактором газеты «Қазақ тілі», в 1932–1934 годах — заведующим отделом, редактором газеты «Социалистік Қазақстан», в 1934–1937 годах — редактором газеты «Қазақ әдебиеті».

В 1938 году жизнь Беимбета Майлина, полная литературных замыслов, самоотверженного труда, оборвалась на творческом взлете. Беимбет Майлин был арестован по обвинению в контрреволюционной, буржуазной деятельности и определением военной коллеги Верховного суда СССР приговорен к расстрелу. Лишь в 1957 году определением Верховного суда СССР Беимбет Майлин был реабилитирован, приговор отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Беимбет Майлин — автор 25 пьес, 15 повестей, романа «Азамат Азаматович», либретто, сценариев. Он был прекрасным художником слова, которому удалось через свои рассказы передать дыхание времени.

110 лет назад (1915-1973) родился ГАБДУЛЛИН Малик — ученый-педагог, писатель, заслуженный деятель науки Казахской ССР, доктор филологических наук, профессор, академик Академии педагогических наук СССР, лауреат Государственной премии имени Ш. Уалиханова, Герой Советского Союза.

Фото: novoetv.kz

Уроженец Акмолинской области. С 14 лет мальчик воспитывался в семье известного казахского писателя Сабита Муканова. Окончил Казахский педагогический институт имени Абая. В 1935–1937 годы находился на военной службе.

В 1937–1938 годы — литературный работник в газете «Социалистік Қазақстан», заместитель редактора газеты «Қазақстан пионері», научный сотрудник Института языка и литературы Казахского филиала академии наук СССР. В 1938–1946 годы — аспирант Казахского педагогического института имени Абая. В 1941–1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне в составе 8-й гвардейской дивизии имени И. Панфилова, 3-я ударная армия, Калининский фронт.

В январе–марте 1942 года в боях под городом Холм Новгородской области Малик Габдуллин руководил группой солдат, которые в сражении с преобладающими силами фашистов гранатами подбили 2 танка, уничтожили большое число фашистов и 12 взяли в плен. Габдуллин был ранен в бою, но не покинул поле боя. За этот подвиг старшему политруку Малику Габдуллину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

После войны занимался научно-педагогической деятельностью. В 1946–1951 годы — директор, заместитель директора Института литературы и языкознания академии наук Казахской ССР. В 1951–1963 годы — ректор Казахского педагогического института имени Абая. В 1963–1973 годы — заведующий отделом фольклора Института литературы и искусства имени М. Ауэзова АН Казахской ССР.

Основная тема исследований — героический эпос, народные песни, айтысы, сказки, пословицы и поговорки казахского народа. Принимал участие в подготовке и издании многотомной истории казахской литературы. Его научный труд «Казахский героический эпос» был удостоен премии имени Ш. Уалиханова.

Награжден орденом Ленина, орденами Красного знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной звезды и многими медалями.