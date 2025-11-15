15 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День буровика

В третью субботу ноября в Казахстане отмечают новый профессиональный праздник — День буровика. Он посвящен работникам промышленных отраслей, чья деятельность связана с бурением скважин. В этой профессии заняты тысячи человек в нефтегазовой, горнодобывающей, водохозяйственной и других секторах промышленности Казахстана. Буровики специализируются на процессе бурения скважин для извлечения полезных природных ресурсов, включая нефть, газ, воду и другие ценные ресурсы. В истории нефтегазовой отрасли Казахстана профессия буровика занимает особое и важное место, уходя корнями ко временам первых нефтяных и газовых скважин. Их труд является ключевым фактором обеспечения энергетической безопасности Казахстана.

День национальной валюты Республики Казахстан

12 ноября 1993 года вышел Указ Президента Республики Казахстан «О введении национальной валюты Республики Казахстан». 15 ноября 1993 года национальную валюту Казахстана — тенге — ввели в обращение.

15 ноября в Казахстане также считается профессиональным праздником работников финансовой системы Республики Казахстан, что подтверждено в Приложении к Указу Президента РК № 164 от 20 октября 2011 года «Перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан».

Всемирный день рециклинга (Всемирный день вторичной переработки)

Официальная история праздника начинается 15 ноября 1997 года. В этот день в США впервые прошло масштабное экологическое мероприятие — День переработки отходов в Америке. После этого события праздник распространился в других странах. Его цель — привлечь внимание общественности, властей к вопросу вторичной обработки.

СОБЫТИЯ

В 1991 году был открыт Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышпаева, на сцене которого играются постановки по произведениям Габита Мусрепова, Мухтара Ауэзова, Чингиза Айтматова и многих других известных драматургов и писателей Казахстана и всего мира. Произведением великого казахского драматурга Габита Мусрепова «Акан Сери — Актокты» театр открыл свой занавес.

В 1993 году была введена национальная валюта Республики Казахстан. Название «тенге» происходит от средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга». Современные тенге продолжили традицию крупнейших городов средневекового Казахстана Отрара и Тараза, где собственные монеты стали чеканить еще в XIII веке.

В 2013 году имя старшего преподавателя Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева, заслуженного мастера спорта Виктора Сайко было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

В чемпионатах мира, Европы и Азии Виктор Сайко завоевал 20 золотых медалей в разных дисциплинах, установив по 2 новых мировых, европейских, азиатских и евразийских рекорда. В его копилке — 55 золотых медалей, из которых 21 — за чемпиона мира, 18 — Европы, 6 — Азии и 5 получены на олимпиадах гиревого спорта. Кроме того, Виктор Сайко — обладатель награды «Золотая гиря» и ордена «Крылатый лев».

В 2016 году Национальный банк РК выпустил серебряную юбилейную монету достоинством в 5 тысяч тенге. На монете изображены монумент «Қазақ елі» и представители разных национальностей в национальных костюмах. Монета украшена позолоченным изображением восходящего солнца. Вес монеты составляет 777,5 грамма.

В 2018 году Казахстан в Совете Безопасности ООН проголосовал за принятие резолюции о снятии санкций с Эритреи, руководствуясь своей приверженностью установлению мира и безопасности в Африке. С января 2017 года Казахстан занимает пост председателя санкционного Комитета СБ ООН в отношении Сомали и Эритреи.

Принятая Советом Безопасности ООН резолюция включает в себя отмену эмбарго на оружие, запрета на поездки, замораживания активов, а также снятие адресных санкций.

В 2019 году в городе Касимове Рязанской области установили мемориальную плиту правителю Касимовского ханства, султану Ораз-Мухаммеду из династии Джучи.

Церемония прошла на территории Старого татарского кладбища, недалеко от Такие Афган-Мухаммеда, являющегося объектом культурного наследия России.

Для изготовления мемориальной плиты был использован гранит насыщенной коричневой природной расцветки. Трехметровый мемориал прямоугольной формы отличается строгостью и лаконичностью. Его вершину венчает округлый купол мечети. Памятник установлен на пьедестале и окружен темно-красной гранитной оградой. По всей длине памятника высечена надпись «Ораз-Мухаммед Онданулы, 1573-1610. Казахский султан, правитель Касимовского ханства».

В 2021 году спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана, участница Олимпийских игр в Токио-2020 Жанна Мамажанова стала призером международного полумарафона Marseille — Cassis Classique Internationale 2021 во Франции, преодолев 20-километровую дистанцию за 1 час 16 минут и 28 секунд.

Ежегодный международный полумарафон проходит по маршруту от города Марсель до города Кассис во Франции. Каждый год в нем соревнуются около 20 тысяч бегунов.

Marseille — Cassis входит в десятку известных полумарафонских гонок в мире. Впервые он был организован в 1979 году. Маршрут протяженностью в 20 км осложнен 327-метровым подъемом на холм.

В 2021 году акмолинской медсестре, ветерану войны в Афганистане Елене Бирюковой был вручен орден «Звезда Демократической Республики Афганистан» I степени.

В июле 1986 года она добровольцем поехала работать в инфекционный госпиталь приемного диагностического отделения города Кабул в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан.

В 2021 году известный казахстанский актер Толепберген Байсакалов получил приз «Лучшая мужская роль» на кинофестивале Asian World film festival (Лос-Анджелес) за работу в картине «Огонь» режиссера Айжан Касымбек.

Всемирный азиатский кинофестиваль (AWFF) отмечает работу режиссеров азиатского происхождения и укрепляет связи между голливудской и азиатской индустрией развлечений. В конкурсе фестиваля приняли участие 30 фильмов из более чем 20 стран.

В 2022 году в рамках рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству завода по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval. Президенту представили паспорт проекта и презентовали макет будущего завода для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки, который планируется открыть в четвертом квартале 2024 года.

Главу государства проинформировали, что площадь производственных помещений составит более 100 тысяч квадратных метров. Для каждого из трех автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки. После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода составят более 90 тысяч автомобилей в год. Общий объем инвестиций составит более 100 млрд тенге. На предприятии компании «Astana Motors» будет создано 2200 рабочих мест.

В 2024 году на XII Конгрессе финансистов Национальный банк и Национальная платежная корпорация запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей.

Демонстрация первой транзакции состоялась с участием двух банков второго уровня. Сервис Межбанковских QR-платежей является одним из составных компонентов Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, которая позволит гражданам совершать быстрые и удобные QR платежи. В частности, внедрение Межбанковских QR-платежей предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам — оплачивать по QR — коду через терминал любого банка страны.