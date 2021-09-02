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15 новых школ сданы в Туркестанской области в День знаний

2 Сентября 2021 18:56
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15 новых школ сданы в Туркестанской области в День знаний

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году в Туркестанской области открыли свои двери 15 новых школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Еще 29 вновь построенных образовательных учреждений региона будут сданы в эксплуатацию до конца года. В целом по Туркестанской области ведется строительство 78 новых школ. Большая часть зданий возводятся в густонаселенных селах с наибольшим количеством детей. Новые школы оснащены кабинетами современной робототехники, IT-технологий.

Новые открывшиеся учебные заведения расположены в Сауранском, Сарыагашском, Мактааральском, Жетысайском, Байдибекском, Тюлькубасском районах, в административно – деловом центре города Туркестан и Кентау.

В новом учебном году в сельском округе Жибек жолы Сарыагашского района дополнительно к средней школе №58 имени А. Маргулана введен в эксплуатацию также новый учебный центр на 300 мест. В новом здании, расположенном на территории в 2 гектара, наряду с учебным заведением расположены спортзал, столовая и мастерские.

В новом учебном году в регионе более 50 тысяч детей отправились в школу. Только в Сарыагашском районе сегодня 3 тысячи детей впервые переступили порог учебного заведения. А всего в районе обучается около 60 тысяч школьников.


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#Туркестанская область   #Образование   #Регионы   #День знаний  
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