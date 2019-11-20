15 многоэтажных домов построят в следующем году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О планах на строительство жилья в 2020-м году рассказали в акимате Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления строительства Серика Мухамедиева, в планах – строительство 15 многоквартирных жилых домов на 2128 квартир и 714 частных домов для переселенцев. В том числе 373 квартиры будут арендными без права выкупа, 444 квартиры – кредитные через выпуск облигаций АО «Байтерек девелопмент».

«Для строительства 5 кредитных домов на рыночных условиях - 863 квартиры - необходимо привлечение средств АО «Баспана» в сумме 5,5 млрд тенге. За счет привлеченных средств будут построены дома на 108, 251 и 216 квартир, два крупнопанельных дома на 288 квартир. За счет частных застройщиков планируется 64 и 384-квартирные дома», - проинформировал С. Мухамедиев.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что план по вводу жилья на следующий год нужно увеличивать. Жилья не хватает.

«Площадки для строительства домов на следующий год должны быть заранее подготовлены. Темпы строительства неплохие, но резерв еще есть. В 2018-м году построили 2068 квартир, в этом году должны завершить год с 2240 квартирами. На будущий год у нас амбициозные планы: мы должны будем построить 2842 квартиры. Это то, что мы видим, что подкреплено проектами, финансами и так далее. Я думаю, объем нужно увеличивать, как минимум, до 3 тысяч квартир. Эту планку вполне реально взять», - уверен К. Аксакалов.

Планируют местные власти начать в следующем году начать снос домов в микрорайоне Петропавловска «Копай».

«С 2020 года планируем начать застройку двух микрорайонов. Один из них – «Копай». Нужно запланировать на него проектирование и начать застройку. Есть уже один проект на 80 квартир. Еще один микрорайон – «Шыгыс». Здесь в 2020-м году начнется строительство многопрофильной больницы. Большой интерес проявляет бизнес, чтобы строить многоэтажные дома в этом микрорайоне за счет собственных средств. В акимат города заявки уже поступили», - сказал С. Мухамедиев.

Микрорайон Копай - сейчас депрессивный район города, с неразвитой инфраструктурой, криминогенной обстановкой. Хотя и расположен почти в центре Петропавловска. Еще в прошлом году аким области Кумар Аксакалов говорил о том, что микрорайон нужно сносить и застраивать современными многоэтажками. В июле этого года на градостроительном совете представляли концепцию развития «Копая». К. Аксакалов подчеркнул, что застройка должна быть комплексной.

Глава региона добавил, что городскому акимату важно заранее подготовить все строительные площадки. Когда все люди будут согласны на снос, тогда начинать работу.

«Многие годы мы, к сожалению, меньше всех по республике строим жилья. Хватит уже. Тенденцию нужно ломать. У нас есть предпосылки», - уверен К. Аксакалов.

До конца этого года общая площадь введенного жилья по региону составит 235,5 тысяч квадратных метров.