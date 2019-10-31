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15 многодетных семей отметили новоселье в Жанааркинском районе Карагандинской области

31 Октября 2019 18:08
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15 многодетных семей отметили новоселье в Жанааркинском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Жанааркинском районе Карагандинской области 15 многодетным семьям вручили ключи от собственного жилья. С новосельем их поздравил аким района Юржан Беккожин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эти дома были предоставлены многодетным семьям в рамках программы «Нұрлы жер». Им было выделено финансирование из республиканского бюджета на покупку вторичного жилья. Таким образом жилплощадью мы обеспечили 15 многодетных семей», - говорит заместитель акима Жанааркинского района Бакытжан Муканов.

Семья Динары Кишмаганбетовой ждала своей очереди на жилье с 2011 года.

«Мы давно мечтали о своем доме. Воспитываем семерых детей, муж один работает. Все это время снимали жилье, было тяжело. Но все это осталось позади. Сейчас мы уже переехали в свой дом. Он нам очень нравится – большой, трехкомнатный, все удобства есть, с ремонтом. Мы очень рады, всем огромное спасибо», - говорит многодетная мама Динара Кишмаганбетова.


Жанааркинский район - лидер по количеству строящегося жилья в области. В селе Атасу возводят целый микрорайон. Здесь строят 7 домов, 2 из которых планируют сдать в конце года. Еще 5 домов введут в эксплуатацию в 2020 году. На сегодня в Жанааркинском районе в очереди на жилье стоят порядка 80 человек.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Социальная поддержка, Строительство, Жилье, Нурлы жер,
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Агата Мухамеджанова

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