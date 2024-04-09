15 млрд тенге выделит группа компаний «Самрук-Қазына» на ликвидацию последствий паводков в Казахстане

Деньги выделены корпоративным центром фонда, компаниями «КазМунайГаз», «Казатомпром», «Казахстан темир жолы», «Казахгаз», KEGOC, «Казахтелеком», Air Astana, «Самрук-Энерго». Средства будут направлены через единого оператора благотворительности Samruk-Kazyna Trust, передает агентство Kazinform.

Фонд окажет материальную помощь регионам, пострадавшим от стихийного бедствия — всего 15 млрд тенге, отметил на заседании штаба председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов. Помощь оказали корпцентр Фонда, «КазМунайГаз», «Казатомпром», «Казахстан темир жолы», «QazaqGaz», KEGOC, «Казахтелеком», «Эйр Астана», «Самрук-Энерго».

— В сложившейся ситуации обеспечение безопасности работников, целостности оборудования одна из приоритетных задач, стоящая перед портфельными компаниями. Необходимо в текущих условиях сплотиться, активизировать силы на предупреждение ЧС. Продолжить предупредительную работу в данном направлении, а также мероприятия по приведению работы пострадавших производственных объектов в штатный режим, — сказал Нурлан Жакупов.

С первых дней в группе Фонда задействованы силы и средства добровольных аварийно-спасательных служб дочерних и зависимых организаций портфельных компаний. Они оказывают помощь подразделениям Министерства чрезвычайной ситуации и местным исполнительным органам.

Как сообщил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, в группе компаний КМГ в противопаводковых мероприятиях задействовано более 500 работников, выделены более 160 единиц техники и оборудования, а также 80 тонн дизеля, 22 тонны бензина.

В АО НК «Казахстан темир жолы» сформировано 45 противоразмывных поездов. Во всех регионах, пострадавших от паводков, идет дежурство 47 пожарных поездов, осуществляющих откачку воды, отметил на заседании глава КТЖ Нурлан Сауранбаев.

Ж/д транспорт также задействован в эвакуации наших граждан, по состоянию на утро 8 апреля в Атырауской области поезда перевезли почти 5 тысяч казахстанцев за счет средств КТЖ.

В АО «НК „QazaqGaz“ в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы 750 человек, выделены 135 единиц техники для работ по противодействию паводкам, сформированы волонтерские группы в регионах подтопления.

В АО «KEGOC» приняли меры защите линий электропередачи, зданий и сооружений от воздействия талых вод, организовано наблюдение за воздушными линиями, подверженными подтоплению, организованы бригады для проведения аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах, отметил Наби Айтжанов.

В АО «Казахтелеком» для обеспечения бесперебойной работы средств телекоммуникаций технический блок компании создал оперативные штабы. Между подразделениями организованы колл-центры, сформированы аварийно-восстановительные команды связи. Сотрудники оперативно устраняют неполадки оборудования, поврежденного в результате паводков.

Работники группы Фонда направляют пострадавшим семьям продукты питания, предметы быта и другую помощь.

Нурлан Жакупов поручил несколько раз в сутки сообщать статус по паводковой ситуации и держать вопрос под контролем, а также поблагодарил всех задействованных в ликвидации последствий бедствия сотрудников Группы.