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15 млн квадратных метров жилья запланировано ввести в эксплуатацию в 2020 году

11 Февраля 2020 11:06
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15 млн квадратных метров жилья запланировано ввести в эксплуатацию в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о задачах, которые стоят перед ведомством в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства дал ряд поручений. В этой связи, Правительством определены целевые индикаторы, которые необходимо достичь в 2020 году. Прежде всего, на текущий год стоят задачи по обеспечению роста ВВП до 4,7-5,0% и доведению объема инвестиций в основной капитал до 20% и доли МСБ до 30% к ВВП», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

Кроме того, в ведомстве намерены достичь увеличения объема несырьевого экспорта до 18,6 млрд долларов, то есть дополнительно 3,4 млрд долларов; введения в эксплуатацию 15 млн квадратных метров жилья и создания 430 тыс. рабочих мест и повышению реальных доходов населения на 6%.

«Для достижения цели необходимо увеличить торговлю, сельское хозяйство, обработку, строительство, транспорт, связь и горнодобычу. Для реализации поставленных задач центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на обеспечении выполнения целевых индикаторов, сохранении набранных темпов роста, проведении системного мониторинга, принятии оперативных мер. В целом поставлены амбициозные задачи. Для этого имеются все необходимые ресурсы. На сегодня проводится активная работа», - заключил Р. Даленов.


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Ключевые слова: Правительство РК, Строительство, Жилье,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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