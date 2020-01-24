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15 МЛН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ПОСТРОЯТ В 2020 ГОДУ

24 Января 2020 10:40
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15 МЛН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ПОСТРОЯТ В 2020 ГОДУ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом сообщил Премьер-министр на расширенном заседании Правительства с участием Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Правительство РК, Жилье,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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