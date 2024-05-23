1,5 млн казахстанцев имеют просрочку по выплате кредитов свыше 90 дней

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Олжас Кизатов озвучил статистику по кредитной задолженности казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На 1 апреля общий размер потребительских займов составляет 14,2 трлн тенге. Из них доля просроченных кредитов 90+ составляет 1,6 трлн тенге или 12%. Количество заемщиков, получивших потребительские займы, составляет 8,4 млн тенге. Количество заемщиков, у которых просрочка свыше 90, составляет 1,5 млн человек, — сказал Олжас Кизатов на брифинге в Сенате.

Как сообщалось ранее, казахстанцам не будут выдавать электронные банковские займы без биометрии. Такую норму содержит возвращенный сегодня сенаторами в Мажилис Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства».