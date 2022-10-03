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    15:30, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    15-летняя Жибек Кулымбетова стала чемпионом турнира в Абу-Даби среди взрослых

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пятикратная чемпионка мира по джиу-джитсу и грэпплингу Жибек Кулымбетова стала победительницей международного турнира AJP Tour Asia Continental PRO - GI, который проходил в Абу-Даби, ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    15-летняя спортсменка выступала в весовой категории до 49 кг среди взрослых (старше 18 лет).

    «Я соревновалась со взрослыми спортсменками, провела две схватки и обе выиграла. Теперь я победительница турнира среди обладательниц пурпурного пояса. Большое спасибо всем за поддержку и пожелания. Благодарю своего тренера Нурсултана Орынбасарова за все», - написала юная чемпиона на своей странице в Instagram.

    Главный тренер клуба имени Сагадата Нурмагамбетова Нурсултан Орынбасаров заявил, что в турнире, помимо Жибек Кулымбетовой, приняли участие еще трое казахстанских джитсеров.

    «Все они соревновались с сильными соперниками. Наша воспитанница Нурай Алтынбек заняла второе место среди обладательниц зеленого пояса, обладатель черного пояса Самат Айтпанбет, к сожалению, проиграл из-за травмы. Обладатель коричневого пояса Максат Муратулы тоже стал серебряным призером», - отметил тренер.

    Жибек Кулымбетова - воспитанница спортивного клуба имени Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat batyr -QTT» в Илийском районе Алматинской области. Является четырехкратной чемпионкой мира по джиу-джитсу в Абу-Даби и победительницей чемпионата мира по грэпплингу в Москве.



    Фото: instagram.com/zhibek_bjj




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