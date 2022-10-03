15-летняя Жибек Кулымбетова стала чемпионом турнира в Абу-Даби среди взрослых
15-летняя спортсменка выступала в весовой категории до 49 кг среди взрослых (старше 18 лет).
«Я соревновалась со взрослыми спортсменками, провела две схватки и обе выиграла. Теперь я победительница турнира среди обладательниц пурпурного пояса. Большое спасибо всем за поддержку и пожелания. Благодарю своего тренера Нурсултана Орынбасарова за все», - написала юная чемпиона на своей странице в Instagram.
Главный тренер клуба имени Сагадата Нурмагамбетова Нурсултан Орынбасаров заявил, что в турнире, помимо Жибек Кулымбетовой, приняли участие еще трое казахстанских джитсеров.
«Все они соревновались с сильными соперниками. Наша воспитанница Нурай Алтынбек заняла второе место среди обладательниц зеленого пояса, обладатель черного пояса Самат Айтпанбет, к сожалению, проиграл из-за травмы. Обладатель коричневого пояса Максат Муратулы тоже стал серебряным призером», - отметил тренер.
Жибек Кулымбетова - воспитанница спортивного клуба имени Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat batyr -QTT» в Илийском районе Алматинской области. Является четырехкратной чемпионкой мира по джиу-джитсу в Абу-Даби и победительницей чемпионата мира по грэпплингу в Москве.
Фото: instagram.com/zhibek_bjj