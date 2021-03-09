15-летняя казахстанка выиграла «бронзу» на ЧМ по фристайлу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, на горном курорте «Шымбулак», состоялся второй день чемпионата мира по фристайлу. Спортсмены разыграли медали в параллельном могуле. 15-летняя казахстанка Анастасия Городко выиграла «бронзу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Юная спортсменка в 1/8 финале выиграла у лидера женской сборной Юлии Галышевой, обеспечив себе выход в следующий круг. В четвертьфинале Городко обыграла Кизару Сумиеши из Японии - она не смогла завершить заезд.

В полуфинале Городко уступила россиянке Анастасие Смирновой, которая позже стала победителем чемпионата. Таким образом в малом финале казахстанка выиграла «бронзу», набрав 79,42 балла. Она опередила Софьян Гэгнон из Канады (78.62 балла). Серебряным призером стала другая представительница России Виктория Лазаренко.

В мужских соревнованиях, казахстанцы не смогли попасть в тройку лидеров: Павел Колмаков, завоевавший вчера бронзовую медаль, в 1/8 финале допустил падение и выбыл из турнира. А Дмитрий Рейхерд в свою очередь пробился в четвертьфинал, но там он проиграл чемпиону мира из Канады Микаэлю Кингсбери.

Канадец и в этот раз стал победителем чемпионата. «Серебро» и «бронзу» взяли австралийский фристайлист Мэтт Грэм и японец Икума Хоришима.

Отметим, в чемпионате участвуют 140 спортсменов из 19 стран мира. Первоначально соревнования были запланированы в городе Чжанцзякоу (Китай), но пандемия внесла свои коррективы. Чемпионат пытались провести и в канадском Калгари, но попытка не принесла успеха. В итоге чемпионат проходит в Алматы. Подготовка к проведению этих соревнований прошла в рекордно короткие сроки.

Завтра на ГК «Шымбулак» стартует чемпионат мира по лыжной акробатике. Казахстан представят Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Ильдар Батрудинов, Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Аяна Жолдас.