15-летний школьник пропал без вести в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы без вести пропал 15-летний школьник, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информация о пропаже школьника появилась на странице управления образования города в Facebook. Мальчик Кунту Шерхан Тұрмаханбетұлы учится в восьмом классе.
«20 февраля 2020 в 14:30 вышел из дома и не вернулся до настоящего времени», - говорится в посте.
Родители ребенка обратились в полицию вчера в 9 часов вечера. Сейчас поиском занимается специальная группа, в состав которой вошли сотрудники ювенальной и криминальной полиции, участковые инспекторы.
«К поискам подключили также волонтеров, все ориентировки с приметами ребенка расклеены, розданы сотрудникам торговых домов, компьютерных клубов, где ребенок может появиться. Поиски велись еще ночью и продолжаются по сей час. Надеемся на благоприятный исход и на то, что ребенок будет найден здоровым», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.
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