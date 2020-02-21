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15-летний школьник пропал без вести в Алматы

21 Февраля 2020 10:44
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15-летний школьник пропал без вести в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы без вести пропал 15-летний школьник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Информация о пропаже школьника появилась на странице управления образования города в Facebook. Мальчик Кунту Шерхан Тұрмаханбетұлы учится в восьмом классе.

«20 февраля 2020 в 14:30 вышел из дома и не вернулся до настоящего времени», - говорится в посте.

Родители ребенка обратились в полицию вчера в 9 часов вечера. Сейчас поиском занимается специальная группа, в состав которой вошли сотрудники ювенальной и криминальной полиции, участковые инспекторы.

«К поискам подключили также волонтеров, все ориентировки с приметами ребенка расклеены, розданы сотрудникам торговых домов, компьютерных клубов, где ребенок может появиться. Поиски велись еще ночью и продолжаются по сей час. Надеемся на благоприятный исход и на то, что ребенок будет найден здоровым», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.


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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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