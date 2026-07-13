Выборы в Курултай: 525 участковых избирательных комиссий сформировали в Актобе

В составе избирательных комиссий насчитывается 3 557 членов. Они приступят к работе с 3 августа, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Актюбинской области началась подготовка к выборам депутатов Курултая. В регионе действуют 14 территориальных и 525 участковых избирательных комиссий.

— В составе избирательных комиссий насчитывается 3 557 членов. То есть в территориальных избирательных комиссиях работают 98 человек, в участковых избирательных комиссиях — 3 459 человек. В соответствии с избирательным законодательством в СМИ публикуется информация о местонахождении территориальных и участковых избирательных комиссий, их составе, графике работы, а также о границах избирательных участков. Списки избирателей формируются местными исполнительными органами. Участковые избирательные комиссии приступят к работе с 3 августа, — сообщили в Актюбинской областной территориальной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области продолжается подготовка к выборам депутатов Курултая Республики Казахстан. В регионе будут работать сотни избирательных участков, а жители уже могут узнать, как проголосовать не по месту регистрации и когда проверить себя в списках избирателей.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.