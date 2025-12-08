15-летний бельгиец получил вторую докторскую степень и готовится к третьей

Как сообщает Bild, Лоран Симонс из Бельгии стал обладателем второй докторской степени в 15 лет. Первую он защитил еще в 12 лет. Лоран получил школьный аттестат в восемь лет, завершил магистратуру в 11 и в настоящее время работает над третьей научной степенью в Мюнхенском центре Гельмгольца, изучая сочетание медицины и искусственного интеллекта.

«Я хочу создавать сверхлюдей — таких, которые прыгают как Майкл Джордан и бегают как олимпийцы», — рассказал Лоран.

Последняя диссертация подростка посвящена теоретической квантовой физике. Ранее он защитил диссертацию по экспериментальной физике. По словам Лорана, ему помогают фотографическая память и способность быстро находить связи между сложными явлениями.

Родители Лорана отмечают, что его необычные способности проявились в раннем возрасте. В четыре года он начал учебу в школе, в шесть поступил в гимназию с индивидуальными занятиями. В восемь лет сдал экзамены, в девять поступил в университет, а в 12 стал одним из самых молодых докторантов в истории Института Макса Планка.