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15 государств-членов Евросоюза направляют спасателей в Турцию

7 Февраля 2023, 04:12
15 государств-членов Евросоюза направляют спасателей в Турцию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – По данным на вечер 6 февраля около 20 спасательных команд из Европейского союза направляются на место землетрясения на юге Турции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«15 стран Евросоюза и Черногория подготовили и направят в ближайшее время в Турцию (спасателей – прим. автора). При этом спасатели из Венгрии, Болгарии и Румынии уже прибыли на место катастрофы», - сообщил представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари.

Кроме того, Евросоюз направит гуманитарный груз в Сирию. В частности, оборудование для поддержки водоснабжения и санитарии, одеяла и палатки, предметы гигиены.

В качестве немедленного ответа Европейский союз мобилизовал Механизм гражданской защиты ЕС.

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера – одно из сильнейших землетрясений в регионе более чем за 100 лет – произошло в районе Газиантеп в Турции, которое затронуло и соседнюю Сирию.

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