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    14:15, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    15 голов скота пали от неизвестного заболевания в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области пали 15 голов скота, из них 11 - молодняк. Специалисты выясняют причины гибели животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении ветеринарии сообщили, что отобранный биологический материал от заболевших и павших животных доставили в референтный центр по ветеринарии города Нур-Султана для исследования на инфекционный ринотрахеит, вирусную диарею, ящур.

    У заболевших животных наблюдалось общее угнетение, в отдельных случаях - слюнотечение, поражение слизистой оболочки ротовой полости. Всего заболевание животных зафиксировали в трех населенных пунктах района, двух подворьях и одном ИП. В двух подворьях животные выздоровели, падежа нет.

    «В хозяйстве у индивидуального предпринимателя болеют 80 голов, пали 15. Животные содержатся в приспособленном помещении на территории зернотока села Приозёрное. Владельцу даны рекомендации по изоляции заболевших животных. Следует отметить, что в хозяйстве животные содержатся под открытым небом, в сырых продуваемых ветрами условиях. В помещении занавоженность и повышенная влажность. Отдельного помещения для содержания молодняка и заболевших животных не имеется. Рацион животных неполноценный. Животные ослаблены, ниже средней и тощей упитанности, соответственно, нарушен обмен веществ, животные подвержены к различным заболеваниям. Такая ситуация не дает должного эффекта от лечения», - прокомментировали в управлении.

    В ведомстве добавили, что после получения результатов и установления диагноза будут приняты соответствующие меры по оздоровлению скота.

    Напомним, ранее ситуацию с падежом скота в регионе прокомментировал председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Аскар Жакупбаев.

    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Скотокрадство
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