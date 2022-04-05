15 голов скота пали от неизвестного заболевания в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области пали 15 голов скота, из них 11 - молодняк. Специалисты выясняют причины гибели животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении ветеринарии сообщили, что отобранный биологический материал от заболевших и павших животных доставили в референтный центр по ветеринарии города Нур-Султана для исследования на инфекционный ринотрахеит, вирусную диарею, ящур.

У заболевших животных наблюдалось общее угнетение, в отдельных случаях - слюнотечение, поражение слизистой оболочки ротовой полости. Всего заболевание животных зафиксировали в трех населенных пунктах района, двух подворьях и одном ИП. В двух подворьях животные выздоровели, падежа нет.

«В хозяйстве у индивидуального предпринимателя болеют 80 голов, пали 15. Животные содержатся в приспособленном помещении на территории зернотока села Приозёрное. Владельцу даны рекомендации по изоляции заболевших животных. Следует отметить, что в хозяйстве животные содержатся под открытым небом, в сырых продуваемых ветрами условиях. В помещении занавоженность и повышенная влажность. Отдельного помещения для содержания молодняка и заболевших животных не имеется. Рацион животных неполноценный. Животные ослаблены, ниже средней и тощей упитанности, соответственно, нарушен обмен веществ, животные подвержены к различным заболеваниям. Такая ситуация не дает должного эффекта от лечения», - прокомментировали в управлении.

В ведомстве добавили, что после получения результатов и установления диагноза будут приняты соответствующие меры по оздоровлению скота.

Напомним, ранее ситуацию с падежом скота в регионе прокомментировал председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Аскар Жакупбаев.