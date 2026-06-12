15-дневный траур объявлен в Таиланде

В Таиланде объявлен 15-дневный официальный траур в связи со смертью старшей дочери короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна принцессы Баджракитиябхы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ASEAN NOW Thailand .

Правительственным зданиям, государственным учреждениям и учебным заведениям предписано приспустить флаги по всей стране.

Решение было принято на специальном заседании Кабинета министров, где память принцессы почтили минутой молчания. Правительству поручено обеспечить проведение похорон и королевских церемоний с соблюдением всех почестей и традиций.

Граждан призвали соблюдать траур в соответствии с установленными правилами.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, Канцелярия постоянного секретаря премьер-министра создаст комитет под председательством премьер-министра для надзора за церемониями королевских похорон.

Государственные учреждения организуют ежедневное присутствие государственных служащих на протяжении всего 100-дневного периода похоронных молитв.

Напомним, принцесса Баджракитиябха, находившаяся более трех лет в коме после болезни, скончалась в возрасте 47 лет.

Принцесса Баджракитиябха пользовалась популярностью среди тайцев благодаря своим проектам в сфере государственной службы и реформы системы правосудия, в частности, своей кампании, направленной на реабилитацию заключенных тайских женщин перед их освобождением.