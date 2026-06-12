Скончалась старшая дочь короля Таиланда

Старшая дочь короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна принцесса Баджракитиябха, находившаяся более трех лет в коме после болезни, скончалась в возрасте 47 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera .

Принцесса Баджракитиябха пользовалась популярностью среди тайцев благодаря своим проектам в сфере государственной службы и реформы системы правосудия, в частности, своей кампании, направленной на реабилитацию заключенных тайских женщин перед их освобождением.

По мнению аналитиков, ее работа отличала ее от других членов королевской семьи, которых считали отстраненными от тайского народа.

Хотя в королевской линии престолонаследия предпочтение отдается мужчинам, недавние изменения в конституции означали, что принцесса могла бы стать первой женщиной-монархом Таиланда.

Предполагаемым наследником престола в настоящее время является младший брат покойной принцессы, 21-летний Дипангкорн Расмиджоти, который редко появляется на публике.

Принцесса Баджракитиябха находилась в больнице имени короля Чулалонгкорна в Бангкоке в бессознательном состоянии с декабря 2022 года после потери сознания из-за сердечного заболевания.

Как сообщает Бюро королевского двора, в конце мая 2026 года ее состояние ухудшилось из-за инфекции в брюшной полости, вызванной воспалением толстой кишки. Помимо этого, у принцессы были низкое кровяное давление, нерегулярное сердцебиение и нарушение свертываемости крови.