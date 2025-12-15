15 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

70 лет назад (1955) родился РАДОСТОВЕЦ Николай Владимирович — государственный и общественный деятель Республики Казахстан, исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», председатель Комитета геологической отрасли, горнорудной, угледобывающей и металлургической промышленности НПП РК «Атамекен».

Фото: inbusiness.kz

Родился в Алматы. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1976).

Трудовая деятельность: экономист, младший научный сотрудник, ученый секретарь, руководитель группы, докторант, заведующий сектором Института экономики Академии наук Казахстана (1976-1991); заместитель председателя Государственного комитета РК по антимонопольной политике (1991-1996); председатель Государственного комитета РК по ценовой и антимонопольной политике (1996-1997); вице-министр экономики и торговли РК (03.1997-10.1997); председатель комитета по ценовой и антимонопольной политике Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (1997-1998); председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (05.1998-07.1998); председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции — министр РК (1998-1999); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (01.1999-10.1999); министр труда и социальной защиты населения РК (1999-2000); председатель, вице-президент Евразийской промышленной ассоциации (2001-2003); председатель Ассоциации экспортеров Казахстана (2003-2004); президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана (2004-2005); председатель, исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (2005); председатель Комитета геологической отрасли, горнорудной, угледобывающей, и металлургической промышленности, член Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (2015); член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (2019).

Награжден орденами «Құрмет» (2005); «Парасат» (2013); юбилейными медалями «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2018).

67 лет назад (1958) родился КАНАПЬЯНОВ Ерулан Мусаханович — известный композитор, общественный деятель и меценат, президент Евразийского фонда культуры.

Фото: mitropolia.kz

Его сочинения звучат в концертных залах Казахстана, Австрии, России, США, Украины, Франции и получают заслуженное признание слушателей. Его песни неоднократно завоевывали гран-при на республиканских и других песенных конкурсах. В 2008 году он стал лауреатом престижного международного конкурса композиторов имени А. Петрова в номинации «Эстрадная песня и эстрадный романс».

Международную известность получило сотрудничество композитора с одной из лучших вокально-джазовых групп Европы «A’capella Express». В соавторстве с Насером Кульсариевым является создателем рок-оперы-балета «Такыр». В 2001 году был издан авторский музыкальный альбом Ерулана Канапьянова «Река времен». В записи принимал участие легендарный ансамбль «Арсенал» во главе со всемирно известным исполнителем джаза Алексеем Козловым. В январе 2002 года Ерулан Канапьянов стал лауреатом Национальной музыкальной премии в номинации «Композитор года».

Ерулан Канапьянов является автором гимна эстафеты огня VII Зимней Азиады. С 2002 года — член Союза композиторов Казахстана. Является генеральным директором международного фестиваля «Приз традиций», учредителем Международного балетного конкурса «Өрлеу». Автор и организатор культурных проектов и общественных акций: «Человек века», «Возвращенные имена», «Музыкальные мосты», «Встреча с легендой».

Обладая композиторским талантом и широтой творческих интересов, Ерулан Канапьянов работает над созданием новых произведений самых разных жанров и направлений современной музыки, а также над реализацией новых проектов.

Награжден орденом «Құрмет» (2005), Почетным дипломом Президента Республики Казахстан «За благотворительную деятельность в гуманитарной и культурной сферах» и другими государственными и общественными наградами Казахстана, Монголии, Польши, России и Украины. Является лауреатом международной премии «Золотой Икар» (Германия).

61 год назад (1964) родился АДИЛБАЕВ Жалгас Жумаевич – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Фото: Prokadry.kz

Окончил Казахский Государственный университет им. С.М. Кирова, с отличием (1990) специальность «Историк, преподаватель социально-политических дисциплин»; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, аспирантура доктор PhD. Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса (2015); Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса (2021).

Трудовая деятельность: начальник отдела Управления Государственного Протокола (1997-2000); руководитель Службы Государственного протокола МИД РК (2000-2004); советник Посольства Казахстана в Литовской Республике (2004-2008) советник-посланник Посольства Казахстана в Республике Австрия (2008-2009); генеральный консул Республики Казахстан в городе Горган, Исламская Республика Иран (2009-2010); заместитель Председателя Комитета международного экономического сотрудничества (2010-2011); посол по особым поручениям МИД РК по взаимодействию с Парламентом и по работе с общественными организациями РК(2011-2015); советник-посланник Посольства Казахстана в Армении (2015-2017); посол по особым поручениям МИД РК по взаимодействию с Парламентом и по работе с общественными организациями РК (2017-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии (2019-2022); посол по особым поручениям МИД РК (04.2022-2025).

На занимаемой должности с мая 2025 года.

57 лет назад (1968) родился ТАУРБЕКОВ Ораз Кайсаевич — заместитель акима Карагандинской области.

Фото: Акимат Карагандинской области

Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, инженер; Институт повышения квалификации Министерства труда РК, экономист; Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, финансовый менеджер.

Трудовая деятельность: налоговый инспектор в Караганде; начальник отдела налоговой инспекции, Шахтинск, Караганда; председатель налогового комитета, Караганда; председатель налогового комитета по Павлодарской области, по Астане; вице-президент, председатель правления АО «Қазақстан жолдары»; генеральный директор ТОО «ТЭМК», Темиртау; заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками, Астана, МФ РК; член ревизионной комиссии по Карагандинской области (2011-2017); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области (2017-2019); аким города Балхаш (2019-2022); аким города Темиртау (2022-2024).

На занимаемой должности с сентября 2024 года.

43 года назад (1982) родился ИСКАКОВ Канат Жумабаевич – вице-министр культуры и информации Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби; Московский государственный университет им. М. Ломоносова.

Трудовая деятельность: ведущий специалист Государственного фонда развития молодежной политики (2005-2006); главный специалист, эксперт департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации РК (2006-2009); помощник депутата Мажилиса Парламента РК (2009); консультант Секретариата Государственного секретаря РК (2009-2011); эксперт, консультант Центра стратегических разработок и анализа АП РК (2011-2012); заведующий сектором пресс-службы Президента РК (05.2012-07.2021); председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (07.2021-01.2023); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2023).

На занимаемой должности с ноября 2023 года.

40 лет назад (1985) родился АХМЕТОВ Берик Бахытжанович — президент-ректор Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (Yessenov University).

Фото: edu.kz

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, информационные системы (2006); аспирантуру кафедры информационных систем механико-математического факультета (2009).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры информационных систем КазНУ им. аль-Фараби (2006-2013); начальник отдела учебного процесса, начальник учебно-методического управления КазНУ им. аль-Фараби (2011-2013); вице-президент по учебно-методической работе Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави (2013-2017); ректор Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (2017-2020).

На занимаемой должности с 2020 года.