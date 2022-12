15 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

15 Декабря 2022, 07:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1995 году на Жамбылском заседании Межгосударственного совета Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана были подписаны решение о формировании совместного миротворческого батальона трех стран под эгидой Организации Объединенных Наций и соглашение об организации и формировании коллективного миротворческого батальона.

Президенты Нурсултан Назарбаев, Аскар Акаев и Ислам Каримов тогда же приняли обращение к Генеральному секретарю ООН с просьбой направить группу специалистов ООН в их страны для консультаций с представителями министерств иностранных дел и обороны, а также совместной подготовки необходимой документации по присоединению к соглашению о резервных силах ООН.

В 1999 году в Казахстане впервые была утверждена Стратегия национальной безопасности. В этом документе были проанализированы возможные угрозы и предусмотрены меры по их предотвращению в шести наиболее важных сферах - внешней, военной, экономической, социально-политической, экологической и информационной безопасности. Принятие Стратегии национальной безопасности явилось отправной точкой нового этапа в укреплении национальной безопасности Казахстана в конце 90-х годов ХХ века.

В 2004 году был образован Евразийский фонд культуры, способствующий установлению, улучшению и расширению культурного сотрудничества между учреждениями, организациями и деятелями культуры евразийских государств, пропаганде культурного наследия и традиций евразийских народов. Штаб-квартира и дирекция ЕФК располагается в Алматы.

В 2007 году в столице Республики Таджикистан -Душанбе - в парке «Дружбы народов» был открыт монумент 35 казахстанским воинам, погибшим при несении службы на таджикско-афганской границе в годы гражданской войны в Таджикистане. На церемонии открытия монумента присутствовали близкие родственники погибших, высокопоставленные и официальные лица Республики Казахстан и Республики Таджикистан.

В 2008 году в Актобе на проспекте Абулхаир хана открыт Монумент независимости - уменьшенная копия памятника, расположенного на площади Республики в Алматы. Памятник открыт рядом с торговым центром и мечетью «Нурдаулет» на средства актюбинского предпринимателя Ербола Байжаркинова. Постамент создан из мрамора, позолоченная фигура «золотого человека» на барсе - из металла и керамики. В целом высота памятника составляет более 20 метров.

В 2011 году Федерация футбола Казахстана стала полноправным членом судейской конвенции УЕФА.

В 2012 году в столице Республики Болгария - Софии - по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Болгарией состоялась церемония выпуска совместных казахстанской и болгарской художественных марок.

На казахстанской марке изображена найденная на территории Казахстана золотая бляшка в виде парных фигур оленей с птицей, датирующаяся VІІІ-VІІ веками до н.э. На болгарском издании марки изображен золотой ритон с головой оленя из Панагюрского сокровища.

В 2016 году в Астане в Национальном музее РК состоялась передача на хранение капсулы «Письмо в будущее», в которой хранятся 25 писем, написанных молодежью в честь 25-летия независимости Казахстана. 16 из них были присланы из 16 регионов республики, а 9 - написаны разными республиканскими молодежными организациями. Капсула станет подарком от сегодняшней молодежи к 50-летию независимости страны. Письма прочтут через 25 лет, а до этого капсула будет храниться в Национальном музее РК.

В 2016 году в Астане состоялась торжественная церемония гашения марки «Мәңгілік Ел». Тираж выпущенных марок составил 7,5 тысяч, стоимость одной - 100 тенге. Почтовая марка выполнена офсетной печатью в четыре краски в форме марочного листа из двадцати марок, перфорация гребенчатая. Художник - Ксения Плужникова.

В 2017 году в Баку Международное информационное агентство «Казинформ» и Агентство международной информации Trend подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий укрепление профессионального сотрудничества в области обмена информацией. Цель документа - установление дружественных отношений и плодотворное сотрудничество между информагентствами «Казинформ» и Trend.

В 2018 году по решению Лорда-Мэра Вестминстера здание посольства Казахстана в Лондоне теперь официально называется Kazakhstan House. Название будет отражаться во всех официальных документах. Полный адрес выглядит вот так:

Embassy of the Republic of Kazakhstan

Kazakhstan House

125 Pall Mall

London SW1Y 5EA

Официально присвоить зданию дипмиссии название своей страны смогли лишь очень немногие зарубежные посольства в Лондоне. Зачастую это дипломатические представительства государств, имеющих особые отношения с Соединенным Королевством.

В 2019 году в столице с аншлагом прошло ледовое шоу «Друзья Дениса». Известные фигуристы из разных стран почтили память бронзового призера сочинской Олимпиады Дениса Тена, не раз проводившего концерты на льду ради популяризации фигурного катания в Казахстане. Его шоу «Денис Тен и друзья» полюбили миллионы поклонников этого красивого вида спорта, и не только в нашей стране, но и за ее пределами.

В 2019 году в Нур-Султане, на улице Абая, к 125-летию выдающихся писателей Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Жансугурова открыли памятник «Үш арыс».

«Это не просто дань уважения нашим предкам, но и дань всей казахской литературе, всем писателям нашей страны», - подчеркнули родные и близкие писателей.

В 2020 году в Корее был напечатан сборник стихов Абая «Алтын шаңырақта шырқалған ән» на корейском языке.

Книга стихотворений Абая Кунанбайулы содержит статью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», 104 стиха, 2 поэмы и разъяснения философии великого поэта. Автор книги, поэт и переводчик Ким Бён Хак.

В 2020 году в Туркестане открыли памятник Шамши Калдаякову. Высота отлитого из бронзы памятника - 2,5 метра, длина - 3,5 метра. Автор - заслуженный деятель искусств Казахстана, профессиональный скульптор Тлеуберди Бинашев. Скульптор запечатлел момент творческого порыва великого казахского композитора. Образ «короля казахского вальса» воплотился во дворе новой музыкальной школы «Акжайык».

В 2021 году в Казахстане был создан специальный медиапортал Аltynqor.com, который стал уникальным проектом в цифровизации культурного наследия. На сайте собран золотой фонд видео- и аудиоматериалов казахстанского телерадиовещания с 1930 года, в том числе, повествующих о важных исторических событиях за 30 лет независимости Казахстана.

Медиапортал состоит из разделов: «Видеофонд», «Аудиофонд», «Персоны» и «Фотоархив». В каждый раздел вошли интервью, мемуары, личные архивы ветеранов телевидения и радио, деятелей казахской литературы и культуры.

В 2021 году в Караганде открыли дом-музей великого казахского акына Касыма Аманжолова, в котором представлена экспозиция из редких рукописей публициста и поэта, его книг, личных вещей и фотографий.

«Открытие Дома Касыма в Караганде поистине историческое событие, свидетельствующее о возрождении национального духа, сознания. Надеюсь, что этот дом станет настоящим исследовательским центром, где молодежь будет изучать жизнь и творчество Касыма Аманжолова и узнавать его с новых сторон», - отметил известный поэт Серик Аксункарулы.

В 2021 году в фонд Национальной библиотеки при администрации Президента Турции были переданы более 200 книг казахстанских авторов.

Братскому турецкому народу был сделан подарок из книг Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента страны Касым-Жомарта Токаева, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева и Абу Наср аль-Фараби. Не забыли организаторы и об исторических произведениях Казахстана, а также о произведениях наших поэтов и писателей.