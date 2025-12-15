15 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день тюркской языковой семьи

В Самарканде (Узбекистан) на 43-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 15 декабря был объявлен «Всемирным днем тюркской языковой семьи». Более пяти тысяч делегатов из 194 стран рассмотрели и одобрили проект решения объявить 15 декабря «Всемирным днем тюркской языковой семьи». Языки являются не только средством общения, но и душой цивилизаций, которые на протяжении поколений несут в себе коллективную память, мудрость и идентичность, и что тюркская языковая семья, на которой говорят более 200 млн человек на обширной территории, представляет собой богатую культурную ткань, сотканную из вековой общей истории и ценностей. 15 декабря является важной датой, поскольку в этот день были впервые расшифрованы Орхунские надписи, самые древние письменные документы турецкого языка, датируемые VIII веком. Этот день, символизирует общее культурное и художественное богатство турецких цивилизаций, способствующий культурному сближению и диалогу между народами.

СОБЫТИЯ

В 1995 году на Жамбылском заседании Межгосударственного совета Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана было подписано решение о формировании совместного миротворческого батальона трех стран под эгидой Организации Объединенных Наций и соглашение об организации и формировании коллективного миротворческого батальона.

Президенты республик обратились к Генеральному секретарю ООН с просьбой направить группу специалистов ООН в их страны для консультаций с представителями министерств иностранных дел и обороны, а также совместной подготовки необходимой документации по присоединению к соглашению о резервных силах ООН.

В 1999 году в Казахстане впервые была утверждена Стратегия национальной безопасности. В этом документе были проанализированы возможные угрозы и предусмотрены меры по их предотвращению в шести наиболее важных сферах — внешней, военной, экономической, социально-политической, экологической и информационной безопасности. Принятие Стратегии национальной безопасности явилось отправной точкой нового этапа в укреплении национальной безопасности Казахстана в конце 90-х годов ХХ века.

В 2004 году был образован Евразийский фонд культуры, способствующий установлению, улучшению и расширению культурного сотрудничества между учреждениями, организациями и деятелями культуры евразийских государств, пропаганде культурного наследия и традиций евразийских народов. Штаб-квартира и дирекция ЕФК располагаются в Алматы.

В 2007 году в столице Республики Таджикистан — Душанбе — в парке «Дружбы народов» был открыт монумент 35 казахстанским воинам, погибшим при несении службы на таджикско-афганской границе в годы гражданской войны в Таджикистане. На церемонии открытия монумента присутствовали близкие родственники погибших, высокопоставленные и официальные лица Республики Казахстан и Республики Таджикистан.

В 2008 году в Актобе на проспекте Абулхаир хана открыт Монумент независимости — уменьшенная копия памятника, расположенного на площади Республики в Алматы. Памятник открыт рядом с торговым центром и мечетью «Нурдаулет» на средства актюбинского предпринимателя Ербола Байжаркинова. Постамент создан из мрамора, позолоченная фигура «золотого человека» на барсе — из металла и керамики. Высота памятника составляет более 20 метров.

В 2011 году Федерация футбола Казахстана стала полноправным членом судейской конвенции УЕФА.

В 2012 году в столице Республики Болгария — Софии — по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Болгарией состоялась церемония выпуска совместных казахстанской и болгарской художественных марок.

На казахстанской марке изображена найденная на территории Казахстана золотая бляшка в виде парных фигур оленей с птицей, датирующаяся VІІІ-VІІ веками до н. э. На болгарском издании марки изображен золотой ритон с головой оленя из Панагюрского сокровища.

В 2016 году в Астане в Национальном музее РК состоялась передача на хранение капсулы «Письмо в будущее», в которой хранятся 25 писем, написанных молодежью в честь 25-летия независимости Казахстана. 16 из них были присланы из 16 регионов республики, а девять — написаны разными республиканскими молодежными организациями. Капсула станет подарком от сегодняшней молодежи к 50-летию независимости страны. Письма прочтут через 25 лет, а до этого капсула будет храниться в Национальном музее РК.

В 2016 году в Астане состоялась торжественная церемония гашения марки «Мәңгілік Ел». Тираж выпущенных марок составил 7,5 тысяч, стоимость одной — 100 тенге. Почтовая марка выполнена офсетной печатью в четыре краски в форме марочного листа из двадцати марок, перфорация гребенчатая. Художник — Ксения Плужникова.

В 2017 году в Баку Международное информационное агентство «Казинформ» и Агентство международной информации Trend подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий укрепление профессионального сотрудничества в области обмена информацией.

В 2018 году по решению Лорда-Мэра Вестминстера здание посольства Казахстана в Лондоне теперь официально называется Kazakhstan House. Название будет отражаться во всех официальных документах.

Официально присвоить зданию дипмиссии название своей страны смогли лишь очень немногие зарубежные посольства в Лондоне.

В 2019 году в столице Казахстана с аншлагом прошло ледовое шоу «Друзья Дениса». Известные фигуристы из разных стран почтили память бронзового призера сочинской Олимпиады Дениса Тена, не раз проводившего концерты на льду ради популяризации фигурного катания в Казахстане. Его шоу «Денис Тен и друзья» полюбили миллионы поклонников этого красивого вида спорта, и не только в нашей стране, но и за ее пределами.

В 2019 году в столице Казахстана, на улице Абая, к 125-летию выдающихся писателей Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Жансугурова открыли памятник «Үш арыс».

«Это не просто дань уважения нашим предкам, но и дань всей казахской литературе, всем писателям нашей страны», — подчеркнули родные и близкие писателей.

В 2020 году в Корее был напечатан сборник стихов Абая «Алтын шаңырақта шырқалған ән» на корейском языке. Книга стихотворений Абая Кунанбайулы содержит статью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», 104 стиха, две поэмы и разъяснения философии великого поэта. Автор книги, поэт и переводчик Ким Бён Хак.

В 2020 году в Туркестане открыли памятник Шамши Калдаякову. Высота отлитого из бронзы памятника — 2,5 метра, длина — 3,5 метра. Автор — заслуженный деятель искусств Казахстана, профессиональный скульптор Тлеуберди Бинашев. Скульптор запечатлел момент творческого порыва великого казахского композитора. Образ «короля казахского вальса» воплотился во дворе новой музыкальной школы «Акжайык».

В 2021 году в Караганде открыли дом-музей великого казахского акына Касыма Аманжолова, в котором представлена экспозиция из редких рукописей публициста и поэта, его книг, личных вещей и фотографий.

— Открытие Дома Касыма в Караганде поистине историческое событие, свидетельствующее о возрождении национального духа, сознания. Надеюсь, что этот дом станет настоящим исследовательским центром, где молодежь будет изучать жизнь и творчество Касыма Аманжолова и узнавать его с новых сторон, — отметил известный поэт Серик Аксункарулы.

В 2021 году в фонд Национальной библиотеки при администрации Президента Турции были переданы более 200 книг казахстанских авторов.

Братскому турецкому народу был сделан подарок из книг Президента страны Касым-Жомарта Токаева, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева и Абу Наср аль-Фараби. Не забыли организаторы и об исторических произведениях поэтов и писателей Казахстана.

В 2022 году маслихатом и акиматом города Астаны было принято совместное решение об образовании нового района в городе Астане общей площадью 19 336 гектаров. Вскоре депутаты столичного маслихата утвердили название нового административного района: «Нура».

В 2022 году Национальный Банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты TOǴYZQUMALAQ.

TOǴYZQUMALAQ — одна из древнейших казахских национальных игр, которая включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Настольная интеллектуальная игра призвана развивать логическое мышление. За основу дизайна реверса монет взята традиционная форма игровой доски, которая использовалась в древности. На монетах из серебра надписи TOĠYZQUMALAQ и числовое обозначение года чеканки выполнены из игровых шариков, покрытых позолотой. На монете изображено 162 шарика. Именно такое количество используется в игре. В центре реверса монет изображена орнаментальная розетка. Помимо этого, на них размещены надписи, обозначающие металл изготовления, пробу и массу. На аверсе монет изображен Государственный герб Республики Казахстан в обрамлении орнаментальной розетки. Вокруг герба — надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY и REPUBLIC OF KAZAKHSTAN на государственном и английском языках, логотип НБК и обозначение номинала монет. Монеты изготовлены из серебра массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof и black-proof, номиналом 500 тенге, тиражом 3 000 штук.

В 2023 году в Алматы прошел конкурс красоты «Мисс Казахстан-2023». Конкурс был приурочен к защите экологии с лозунгом «Болашақты аяла» - «Защити будущее». В финальном шоу приняли участие 25 девушек, отобранных в результате кастингов и полуфинала конкурса. Титул «Мисс Казахстан» и путевку на «Мисс мира» завоевала 21-летняя алматинка Сабина Идирисова.

В 2024 году казахстанец майор Вадим Федосеев, проходящий службу в Силах специальных операций, завоевал золото на чемпионате мира по рукопашному бою, который прошел в Москве. В финале он одержал победу над представителем Узбекистана со счетом 11:7. В соревновании участвовали спортсмены из 18 стран.

В 2024 году в Талгаре состоялись выборы акима города. Акимом был выбран Арыстанбек Абилхаирулы, за него проголосовали 9071 избирателей.