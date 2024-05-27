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    13:51, 27 Май 2024 | GMT +6

    15 человек погибли в результате торнадо и штормов в США

    Торнадо в США
    Фото: bbc

    По меньшей мере 15 человек погибли в результате торнадо и штормов, которые пронеслись по центральной части США, разрушив дома и оставив без электричества сотни тысяч людей, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Семь человек погибли на севере Техаса, пять в Арканзасе, двое в Оклахоме и один в Кентукки. Некоторые жители получили ранения, и почти 500 тысяч остались без электричества в нескольких штатах в воскресенье.

    Шериф Рэй Саппингтон из округа Кук, штат Техас, сообщил, что среди погибших в этом округе было двое детей в возрасте двух и пяти лет, а также трое членов одной семьи.

    В ходе торнадо были перевернуты грузовики, перекрыто шоссе рядом с Далласом и десятки тысяч людей были оставлены без электричества по всему региону.

    Также шторма в Техасе совпали с рекордной жарой в некоторых частях штата.

    По данным Национальной метеорологической службы, к воскресенью штормовая система начала смещаться на восток, и были объявлены предупреждения о сильном ветре и граде для тех, кто находится на ее пути.

    Напомним, весной этого года десятки торнадо также бушевали в центральных штатах США, в ходе которых в Оклахоме погибло четверо человек, а пятый человек погиб от полученных травм в Айове.

     

    Теги:
    Природные катаклизмы Мировые новости США
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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