Пять человек погибли в результате торнадо в США

По меньшей мере пять человек, включая четырехмесячного младенца, погибли после того, как десятки торнадо обрушились на центральные штаты США, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Десятки тысяч жителей остались без электричества, после торнадо, которые начались в пятницу.

Четверо погибли в Оклахоме, где в десятке округах было объявлено чрезвычайное положение.

Пятый человек погиб от полученных травм в Айове, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным Национальной метеослужбы США (NWS), в субботу некоторые торнадо имели порывы ветраот 218 км/ч.

Город Салфер, расположенный на востоке Оклахомы, пострадал особенно сильно. Видео о последствиях показало разрушенные дома и опрокинутые автомобили. Согласно данным, около 100 человек получили травмы.

Губернатор штата Кевин Ститт посетил Салфер и заявил, что разрушения там были самыми серьезными из тех, что он видел за шесть лет работы на этом посту.

— Вы просто не сможете представить разрушения. Кажется, что каждый бизнес в центре города был уничтожен, — сказал он.

Белый дом заявил, что президент США Джо Байден беседовал с Кевином Ститтом и предложил полную поддержку федерального правительства.