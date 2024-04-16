15 человек погибли в результате наводнений в Омане

Начавшиеся в воскресенье проливные дожди продолжаются в Султанате Оман. Обильные осадки привели к наводнениям, которые к данному часу унесли жизни 15 человек. Власти ведут поиски пропавших, граждан страны призывают принимать меры предосторожности во время непогоды, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Times of Oman.

В понедельник органы гражданской обороны и скорой помощи Омана обнаружили тело человека, пропавшего без вести в провинции Северная аш-Шаркия.

— В рамках усилий поисковых групп управления гражданской обороны и скорой помощи провинции Северная аш-Шаркия, а также при поддержке других сторон и граждан, пропавший без вести человек был найден мертвым. Поиски еще трех человек, включая ребенка, все еще продолжаются, — сообщает управление гражданской обороны и скорой помощи Омана.

فرق البحث بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الشرقية بمساندة الجهات الأخرى والمواطنين ، العثور على امرأة مفارقة للحياة ،ولا تزال الجهود مستمرة للبحث عن المفقودين الآخرين.#منخفض_المطير#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/ED0nTQd1eK — الدفاع المدني والإسعاف — عُمان (@CDAA_OMAN) April 15, 2024

Поисковые группы Департамента гражданской обороны и скорой помощи провинции Северная аш-Шаркия позже смогли обнаружить тела ребенка и женщины, в результате чего число погибших в Султанате выросло до 15 человек.

Управление гражданской авиации сообщило об ожидаемых сильных грозах, сопровождающимися сильными ветрами и градом в ряде провинции страны. Ведомство посоветовало гражданам принимать меры предосторожности во время непогоды, не пересекать водоемы, избегать низменностей и не выходить в плавание в период тревоги.

По меньшей мере 12 человек погибли после того, как их автомобили утонули в паводковых водах в Омане в воскресенье. По данным Национального комитета по чрезвычайным ситуациям, среди погибших девять студентов, двое местных жителей и иностранец.

Совет министров Омана выразил соболезнования и сочувствие семьям и родственникам студентов, которые скончались в провинции Северная аш-Шаркия в результате проливных дождей.

В социальных сетях получили распространение видеозаписи, на которых видно, как по улицам Омана хлынула паводковая вода, сметая транспортные средства.

Khaleej Times сообщила, что авиационная группа полиции Омана перебросила 21 человека с сельской фермы в район Аль-Ласмо в провинции Курият, которые оказались окружены водой.

В понедельник школам и колледжам Омана было поручено перейти на режим дистанционного обучения. Директива поступила от Министерства высшего образования, научных исследований и инноваций в воскресенье.

Владельцам бизнеса было рекомендовано оставаться в курсе, отслеживая сводки погоды, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников.

По данным метеорологического департамента Омана, в провинциях Южная Аль-Шаркия, Северная Аль-Шаркия, Аль-Дахилия и в некоторых районах Аль-Дахира и Аль-Вуста в настоящее время идут дожди различной интенсивности. Эти осадки сопровождаются активным ветром и редким градом.

В связи с ожидаемым большим количеством дождей Комитет активизировал Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, а также все секторы и подкомитеты в провинциях, которые, как ожидается, пострадают, чтобы повысить уровень готовности и готовности, чтобы смягчить последствия ситуации. и реагировать на различные сообщения.

В ОАЭ также будут наблюдаться нестабильные погодные условия с вероятностью града, молний и грома в некоторых районах. Ожидается, что проливные дожди вызовут наводнения, а сильный ветер ухудшит горизонтальную видимость.