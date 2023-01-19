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15 человек погибли при пожаре в воинской части в Армении

19 Января 2023, 13:54
15 человек погибли при пожаре в воинской части в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В одной из воинских частей Армении ночью вспыхнул пожар. По предварительным данным, погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«19 января около 01:30 по пока неустановленным причинам в казарме инженерно-саперной роты, расположенной на территории с.Азат Гегаркуникской области, произошло возгорание. Несмотря на осуществленные пожарно-спасательные работы, в результате происшествия есть жертвы и пострадавшие. Данные уточняются», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

Министр обороны Армении Сурен Папикян на заседании правительства заявил, что, по предварительным данным, причиной пожара стали нарушения правил противопожарной безопасности, в частности, применение бензина для отопления помещения. По словам главы Следственного комитета Аргишти Кярамяна, по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о нарушениях правил обращения с опасными веществами, повлекших гибель людей.


Фото: armenpress.am


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