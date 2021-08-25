+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 22 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

15 человек эвакуировано и пять спасено из пожара в Акмолинской области

25 Августа 2021 00:07
Поделиться:
15 человек эвакуировано и пять спасено из пожара в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ходе тушения пожара, произошедшего в многоэтажном доме в Степногорске, с помощью автолестницы было спасено пять и эвакуировано 15 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мужчину насмерть сбили в Караганде
Скачущих лошадей заметили на трассе в Алматинской области Пять пожаров с периодичностью в один час произошли в СКО Мусоровоз сгорел на объездной дороге в Петропавловске

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 24 августа в 13:29 поступило сообщение о возгорании квартиры в городе Степногорск по адресу 9-ый микрорайон, дом 46.

«По прибытии пожарных было обнаружено возгорание в однокомнатной квартире на шестом этаже. На пожаре были повреждены двери соседних квартир, площадь пожара составила 30 кв метров», - пояснил и. о. начальника УЧС города Степногорск Арман Шаяхметов.

С помощью автолестницы было спасено пять человек, по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, среди них один ребенок. Пожар локализован в 15:13 и через 45 минут полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.





Как уточнили в ведомстве, спасенная 67-летняя женщина была госпитализирована в больницу города Степногорск с отравлением угарным газом средней степени тяжести. По словам медицинских работников, состояние пострадавшей удовлетворительное.

«У нас произошел пожар, пожарные быстро среагировали. Спасли нас и наших детей. Хотелось бы выразить благодарность сотруднику ДЧС Адильхану Ботанову за наше спасение. Он бегал по этажам, стучал в двери. Со мной дома был ребенок. Адильхан сразу же снял с себя маску и надел на моего ребенка, накрыл ее пледом и, несмотря на задымленность, вынес из огня. Затем он вернулся за мной, так же надел на меня маску и так же вывел. Он рисковал своей жизнью, спасая нас», – поделилась одна из спасенных Татьяна Малахова.




Возгорание произошло в однокомнатной квартире, где жила семья с ребенком-инвалидом. По словам хозяйки, загорелось сухое белье на балконе, предположительно, от брошенной кем-то сигареты. Акмолинцы объявили сборы, чтобы помочь лишившейся всего семье.



Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Происшествия   #Видео   #Регионы   #МЧС   #Пожар   #ДЧС  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Мужчину насмерть сбили в Караганде
Скачущих лошадей заметили на трассе в Алматинской области
Пять пожаров с периодичностью в один час произошли в СКО
Мусоровоз сгорел на объездной дороге в Петропавловске
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
3 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
4 В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
5 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
6 Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Читайте также
Пять пожаров с периодичностью в один час произошли в СКО
Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив