15 человек эвакуировали при пожаре в кафе в Алматы

Пожар произошел в кафе на улице Розыбакиева в Бостандыкском районе Алматы. Из пристроенного к заведению жилого дома спасатели эвакуировали 15 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Сообщение о задымлении поступило на пульт 112. К месту происшествия направили пожарные расчеты и бригаду Центра медицины катастроф МЧС.

По прибытии спасатели установили, что в кухонном помещении одноэтажного кафе горели потолочное перекрытие и стеллажи. Заведение пристроено к двухэтажному многоквартирному жилому дому.

К тушению привлекли несколько звеньев газодымозащитной службы. Из жилого дома эвакуировали 15 человек.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что 28 августа при пожаре в 12-этажном жилом доме в Алматы спасатели эвакуировали около 100 человек и спасли еще 10, в том числе четверых детей.

Также 25 августа в Бостандыкском районе Алматы при пожаре в 16-этажном жилом доме сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 127 человек. Возгорание произошло в квартире на девятом этаже.